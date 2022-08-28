Украинские войска пять раз обстреляли территорию ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ почти за полтора часа пять раз обстреляли территорию республики
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной охраны возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудники пожарной охраны возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска почти за полтора часа пять раз обстреливали территорию ДНР, выпустив 16 снарядов калибром 152 миллиметра и 19 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 08.00 (совпадет с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 08.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 08.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Докучаевск: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в заявлении в Telegram-канале.
Позднее представительство сообщило о том, что украинские войска в 08.45 и 08.50 обстреляли город Донецк и Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и девять снарядов калибром 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.