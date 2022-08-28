https://ria.ru/20220828/donbass-1812661628.html

Украинские войска пять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска пять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.08.2022

Украинские войска пять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска почти за полтора часа пять раз обстреливали территорию ДНР, выпустив 16 снарядов калибром 152 миллиметра и 19 снарядов калибром 155... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T09:26

2022-08-28T09:26

2022-08-28T09:26

специальная военная операция на украине

в мире

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донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска почти за полтора часа пять раз обстреливали территорию ДНР, выпустив 16 снарядов калибром 152 миллиметра и 19 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 08.00 (совпадет с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 08.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 08.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Докучаевск: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в заявлении в Telegram-канале.Позднее представительство сообщило о том, что украинские войска в 08.45 и 08.50 обстреляли город Донецк и Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и девять снарядов калибром 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220828/donbass-1812657400.html

https://ria.ru/20220827/obstrely-1812607199.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина