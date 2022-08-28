https://ria.ru/20220828/donbass-1812660156.html
Под Бахмутом уничтожили огневые точки украинских военных
Под Бахмутом уничтожили огневые точки украинских военных - РИА Новости, 28.08.2022
Под Бахмутом уничтожили огневые точки украинских военных
Бойцы из группы ЧВК "Вагнер" в Донбассе поразили огневые точки противника под городом Артемовском (Бахмутом), передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T09:08
2022-08-28T09:08
2022-08-28T10:01
в мире
донецкая народная республика
артемовск
украина
бмп-3
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СВЕТЛОДАРСК (ДНР), 28 авг — РИА Новости. Бойцы из группы ЧВК "Вагнер" в Донбассе поразили огневые точки противника под городом Артемовском (Бахмутом), передают корреспонденты РИА Новости.Удар нанесен управляемыми ракетами с БМП-3.Город Артемовск находится на подконтрольной Украине территории Донецкой области. В 2015 году в рамках проводимой Киевом политики декоммунизации город переименовали в Бахмут, власти ДНР это не признали.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
https://ria.ru/20220827/bakhmut-1812537710.html
донецкая народная республика
артемовск
украина
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Кадры уничтожения огневых точек украинских военных под Бахмутом
Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями применения бойцами из группы «Вагнер» БМП-3 под Артемовском (Бахмутом). Огневые точки противника уничтожены управляемыми ракетами.
2022-08-28T09:08
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецкая народная республика, артемовск, украина, бмп-3
В мире, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Украина, БМП-3
09:08 28.08.2022 (обновлено: 10:01 28.08.2022)
Под Бахмутом уничтожили огневые точки украинских военных
Под Бахмутом в ДНР управляемыми ракетами уничтожили огневые точки украинских военных