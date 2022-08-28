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Под Бахмутом уничтожили огневые точки украинских военных - РИА Новости, 28.08.2022
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Под Бахмутом уничтожили огневые точки украинских военных
Под Бахмутом уничтожили огневые точки украинских военных - РИА Новости, 28.08.2022
Под Бахмутом уничтожили огневые точки украинских военных
Бойцы из группы ЧВК "Вагнер" в Донбассе поразили огневые точки противника под городом Артемовском (Бахмутом), передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T09:08
2022-08-28T10:01
в мире
донецкая народная республика
артемовск
украина
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СВЕТЛОДАРСК (ДНР), 28 авг — РИА Новости. Бойцы из группы ЧВК "Вагнер" в Донбассе поразили огневые точки противника под городом Артемовском (Бахмутом), передают корреспонденты РИА Новости.Удар нанесен управляемыми ракетами с БМП-3.Город Артемовск находится на подконтрольной Украине территории Донецкой области. В 2015 году в рамках проводимой Киевом политики декоммунизации город переименовали в Бахмут, власти ДНР это не признали.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
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донецкая народная республика
артемовск
украина
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60
353
60
Кадры уничтожения огневых точек украинских военных под Бахмутом
Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями применения бойцами из группы «Вагнер» БМП-3 под Артемовском (Бахмутом). Огневые точки противника уничтожены управляемыми ракетами.
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353
60
в мире, донецкая народная республика, артемовск, украина, бмп-3
В мире, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Украина, БМП-3
09:08 28.08.2022 (обновлено: 10:01 28.08.2022)
 
Под Бахмутом уничтожили огневые точки украинских военных

Под Бахмутом в ДНР управляемыми ракетами уничтожили огневые точки украинских военных

Читать ria.ru в
СВЕТЛОДАРСК (ДНР), 28 авг — РИА Новости. Бойцы из группы ЧВК "Вагнер" в Донбассе поразили огневые точки противника под городом Артемовском (Бахмутом), передают корреспонденты РИА Новости.
Удар нанесен управляемыми ракетами с БМП-3.
Город Артемовск находится на подконтрольной Украине территории Донецкой области. В 2015 году в рамках проводимой Киевом политики декоммунизации город переименовали в Бахмут, власти ДНР это не признали.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 15:09Специальная военная операция на Украине
Под Бахмутом в ДНР уничтожили группу украинских военных
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаАртемовскУкраинаБМП-3
 
 
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