https://ria.ru/20220828/donbass-1812660156.html

Под Бахмутом уничтожили огневые точки украинских военных

Под Бахмутом уничтожили огневые точки украинских военных - РИА Новости, 28.08.2022

Под Бахмутом уничтожили огневые точки украинских военных

Бойцы из группы ЧВК "Вагнер" в Донбассе поразили огневые точки противника под городом Артемовском (Бахмутом), передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T09:08

2022-08-28T09:08

2022-08-28T10:01

в мире

донецкая народная республика

артемовск

украина

бмп-3

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812665012_161:0:1441:720_1920x0_80_0_0_7e88b9f57b0350020f631a04eb41f849.jpg

СВЕТЛОДАРСК (ДНР), 28 авг — РИА Новости. Бойцы из группы ЧВК "Вагнер" в Донбассе поразили огневые точки противника под городом Артемовском (Бахмутом), передают корреспонденты РИА Новости.Удар нанесен управляемыми ракетами с БМП-3.Город Артемовск находится на подконтрольной Украине территории Донецкой области. В 2015 году в рамках проводимой Киевом политики декоммунизации город переименовали в Бахмут, власти ДНР это не признали.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220827/bakhmut-1812537710.html

донецкая народная республика

артемовск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения огневых точек украинских военных под Бахмутом Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями применения бойцами из группы «Вагнер» БМП-3 под Артемовском (Бахмутом). Огневые точки противника уничтожены управляемыми ракетами. 2022-08-28T09:08 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, артемовск, украина, бмп-3