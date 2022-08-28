https://ria.ru/20220828/donbass-1812657400.html

В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека за сутки

В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека за сутки - РИА Новости, 28.08.2022

В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека за сутки

Два человека погибли, еще 13 получили ранения в Донецкой народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T08:23

2022-08-28T08:23

2022-08-28T08:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797339827_0:101:2994:1785_1920x0_80_0_0_285b9b7a6cf1c9745ef685847f4c57c7.jpg

ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще 13 получили ранения в Донецкой народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 27 августа до 08:00 28 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще 13 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220827/deti-1812491728.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика