https://ria.ru/20220828/donbass-1812657400.html
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека за сутки
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека за сутки - РИА Новости, 28.08.2022
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека за сутки
Два человека погибли, еще 13 получили ранения в Донецкой народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T08:23
2022-08-28T08:23
2022-08-28T08:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще 13 получили ранения в Донецкой народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 27 августа до 08:00 28 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще 13 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220827/deti-1812491728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
08:23 28.08.2022 (обновлено: 08:31 28.08.2022)
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека за сутки
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека, 13 получили ранения