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СМИ: суд может разрешить стороннюю оценку изъятых из дома Трампа документов - РИА Новости, 28.08.2022
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СМИ: суд может разрешить стороннюю оценку изъятых из дома Трампа документов
СМИ: суд может разрешить стороннюю оценку изъятых из дома Трампа документов - РИА Новости, 28.08.2022
СМИ: суд может разрешить стороннюю оценку изъятых из дома Трампа документов
Судья во Флориде заявила, что склонна согласиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом о назначении эксперта для оценки части изъятых у него при обыске... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T04:23
2022-08-28T09:51
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Судья во Флориде заявила, что склонна согласиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом о назначении эксперта для оценки части изъятых у него при обыске документов, сообщает NBC News.Как говорится в сообщении, судья заявила о "предварительном намерении" сделать это.О назначении эксперта со стороны просил Трамп. Как говорится в сообщении, проверка не будет касаться секретных материалов, а только документов, которые могут защищаться адвокатской тайной, и, возможно, президентскими привилегиями, говорится в сообщении.ФБР 8 августа обыскало имение Трампа, изъяв 11 комплектов секретных документов.
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в мире, сша
В мире, США
04:23 28.08.2022 (обновлено: 09:51 28.08.2022)
 
СМИ: суд может разрешить стороннюю оценку изъятых из дома Трампа документов

NBC News: суд склонен удовлетворить просьбу Трампа о сторонней оценке изъятых документов

© AP Photo / Lynne SladkyСотрудники правоохранительных органов у здания Федерального суда им. Пола Дж. Роджерса в Уэст-Палм-Бич, Флорида
Сотрудники правоохранительных органов у здания Федерального суда им. Пола Дж. Роджерса в Уэст-Палм-Бич, Флорида - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Lynne Sladky
Сотрудники правоохранительных органов у здания Федерального суда им. Пола Дж. Роджерса в Уэст-Палм-Бич, Флорида
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Судья во Флориде заявила, что склонна согласиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом о назначении эксперта для оценки части изъятых у него при обыске документов, сообщает NBC News.
"Судья указала, что склонна назначить специального эксперта для проверки некоторых документов, изъятых ФБР в доме Трампа", - сообщает телеканал.
Как говорится в сообщении, судья заявила о "предварительном намерении" сделать это.
О назначении эксперта со стороны просил Трамп. Как говорится в сообщении, проверка не будет касаться секретных материалов, а только документов, которые могут защищаться адвокатской тайной, и, возможно, президентскими привилегиями, говорится в сообщении.
ФБР 8 августа обыскало имение Трампа, изъяв 11 комплектов секретных документов.
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