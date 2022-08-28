https://ria.ru/20220828/dokumenty-1812651711.html

СМИ: суд может разрешить стороннюю оценку изъятых из дома Трампа документов

СМИ: суд может разрешить стороннюю оценку изъятых из дома Трампа документов - РИА Новости, 28.08.2022

СМИ: суд может разрешить стороннюю оценку изъятых из дома Трампа документов

Судья во Флориде заявила, что склонна согласиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом о назначении эксперта для оценки части изъятых у него при обыске... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T04:23

2022-08-28T04:23

2022-08-28T09:51

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Судья во Флориде заявила, что склонна согласиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом о назначении эксперта для оценки части изъятых у него при обыске документов, сообщает NBC News.Как говорится в сообщении, судья заявила о "предварительном намерении" сделать это.О назначении эксперта со стороны просил Трамп. Как говорится в сообщении, проверка не будет касаться секретных материалов, а только документов, которые могут защищаться адвокатской тайной, и, возможно, президентскими привилегиями, говорится в сообщении.ФБР 8 августа обыскало имение Трампа, изъяв 11 комплектов секретных документов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220826/obyski-1812442924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша