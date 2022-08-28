https://ria.ru/20220828/britaniya-1812698696.html
Британцы жестко осадили Джонсона за "пугающее" заявление о судьбе страны
Британцы жестко осадили Джонсона за "пугающее" заявление о судьбе страны - РИА Новости, 28.08.2022
Британцы жестко осадили Джонсона за "пугающее" заявление о судьбе страны
Читатели Daily Mail отреагировали на статью премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в которой он предрек жителям страны тяжелые времена и... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T13:51
2022-08-28T13:51
2022-08-28T15:02
в мире
борис джонсон
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на статью премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в которой он предрек жителям страны тяжелые времена и "ошеломляющие" счета за электроэнергию."Никогда не подходил на роль управленца", — считает JohnConnor6.6.6."Я надеюсь, что этот бесполезный толстяк проведет остаток своей жизни, оглядываясь через плечо. Многие люди никогда не забудут и не простят его провалов", — пишет whogivestwohoots."Борис не живет в реальном мире. Он живет в стране шутов", — полагает Borednowandangry."Я собираюсь вложиться в судебных приставов и гробовщиков, зимой они будут процветать", — сыронизировал Keefree."Тебе не будет тяжело, Боджо", — заметил Westhouse520."Какой же жуткий беспорядок он устроил везде", — возмутился mike_y.Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал статью для Daily Mail, в которой предупредил, что последующие месяцы будут очень тяжелыми для жителей страны из-за "умопомрачительных" счетов за электроэнергию и обогрев домов.В Соединенном Королевстве наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220828/bezhentsy-1812685680.html
https://ria.ru/20220827/britantsy-1812512356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис джонсон, великобритания, лондон
В мире, Борис Джонсон, Великобритания, Лондон
13:51 28.08.2022 (обновлено: 15:02 28.08.2022)
Британцы жестко осадили Джонсона за "пугающее" заявление о судьбе страны
Читатели DM резко ответили премьеру Британии Джонсону за его статью о тяжелых временах
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
Читатели Daily Mail отреагировали
на статью премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в которой он предрек жителям страны тяжелые времена и "ошеломляющие" счета за электроэнергию.
"Да, это тот же лжец, клоун и мошенник, который еще в 2016 году сказал, что Brexit станет золотым веком для Великобритании", — напомнил Patrick Ryan.
"Никогда не подходил на роль управленца", — считает JohnConnor6.6.6.
"Я надеюсь, что этот бесполезный толстяк проведет остаток своей жизни, оглядываясь через плечо. Многие люди никогда не забудут и не простят его провалов", — пишет whogivestwohoots.
"Борис не живет в реальном мире. Он живет в стране шутов", — полагает Borednowandangry.
"Я собираюсь вложиться в судебных приставов и гробовщиков, зимой они будут процветать", — сыронизировал Keefree.
"Тебе не будет тяжело, Боджо", — заметил Westhouse520.
"Какой же жуткий беспорядок он устроил везде", — возмутился mike_y.
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
написал статью для Daily Mail, в которой предупредил, что последующие месяцы будут очень тяжелыми для жителей страны из-за "умопомрачительных" счетов за электроэнергию и обогрев домов.
В Соединенном Королевстве наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном
против Москвы
после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины
.
Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.