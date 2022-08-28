https://ria.ru/20220828/britaniya-1812698696.html

Британцы жестко осадили Джонсона за "пугающее" заявление о судьбе страны

Британцы жестко осадили Джонсона за "пугающее" заявление о судьбе страны - РИА Новости, 28.08.2022

Британцы жестко осадили Джонсона за "пугающее" заявление о судьбе страны

Читатели Daily Mail отреагировали на статью премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в которой он предрек жителям страны тяжелые времена и... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T13:51

2022-08-28T13:51

2022-08-28T15:02

в мире

борис джонсон

великобритания

лондон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800934676_96:0:2755:1496_1920x0_80_0_0_34db32749d4a13005dfc9bcc05d9dbb9.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на статью премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в которой он предрек жителям страны тяжелые времена и "ошеломляющие" счета за электроэнергию."Никогда не подходил на роль управленца", — считает JohnConnor6.6.6."Я надеюсь, что этот бесполезный толстяк проведет остаток своей жизни, оглядываясь через плечо. Многие люди никогда не забудут и не простят его провалов", — пишет whogivestwohoots."Борис не живет в реальном мире. Он живет в стране шутов", — полагает Borednowandangry."Я собираюсь вложиться в судебных приставов и гробовщиков, зимой они будут процветать", — сыронизировал Keefree."Тебе не будет тяжело, Боджо", — заметил Westhouse520."Какой же жуткий беспорядок он устроил везде", — возмутился mike_y.Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал статью для Daily Mail, в которой предупредил, что последующие месяцы будут очень тяжелыми для жителей страны из-за "умопомрачительных" счетов за электроэнергию и обогрев домов.В Соединенном Королевстве наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220828/bezhentsy-1812685680.html

https://ria.ru/20220827/britantsy-1812512356.html

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, борис джонсон, великобритания, лондон