https://ria.ru/20220828/bezhentsy-1812685680.html

СМИ: в Британии выставят на улицу "шокирующее" число украинских беженцев

СМИ: в Британии выставят на улицу "шокирующее" число украинских беженцев - РИА Новости, 28.08.2022

СМИ: в Британии выставят на улицу "шокирующее" число украинских беженцев

В Британии десятки тысяч беженцев с Украины могут лишиться жилья. Об этом пишет The Guardian. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T12:10

2022-08-28T12:10

2022-08-28T12:36

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украина

великобритания

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Британии десятки тысяч беженцев с Украины могут лишиться жилья. Об этом пишет The Guardian.По информации издания, программу "Дома для Украины", помогающую переселенцам с жильем в Соединенном Королевстве, скоро могут свернуть, поскольку срок первоначального шестимесячного размещения беженцев подходит к концу, без предоставления им новых апартаментов.Многие организации, занимающиеся этим вопросом, подчеркнули, что вялая реакция британского правительства может спровоцировать катастрофический рост бездомных в государстве.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он уточнил, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Москве.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.

https://ria.ru/20220827/bezhentsy-1812481647.html

https://ria.ru/20220826/britaniya-1812235490.html

украина

великобритания

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, великобритания