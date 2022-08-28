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СМИ: в Британии выставят на улицу "шокирующее" число украинских беженцев - РИА Новости, 28.08.2022
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СМИ: в Британии выставят на улицу "шокирующее" число украинских беженцев
СМИ: в Британии выставят на улицу "шокирующее" число украинских беженцев - РИА Новости, 28.08.2022
СМИ: в Британии выставят на улицу "шокирующее" число украинских беженцев
В Британии десятки тысяч беженцев с Украины могут лишиться жилья. Об этом пишет The Guardian. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T12:10
2022-08-28T12:36
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Британии десятки тысяч беженцев с Украины могут лишиться жилья. Об этом пишет The Guardian.По информации издания, программу "Дома для Украины", помогающую переселенцам с жильем в Соединенном Королевстве, скоро могут свернуть, поскольку срок первоначального шестимесячного размещения беженцев подходит к концу, без предоставления им новых апартаментов.Многие организации, занимающиеся этим вопросом, подчеркнули, что вялая реакция британского правительства может спровоцировать катастрофический рост бездомных в государстве.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он уточнил, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Москве.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
https://ria.ru/20220827/bezhentsy-1812481647.html
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в мире, украина, великобритания
В мире, Украина, Великобритания
12:10 28.08.2022 (обновлено: 12:36 28.08.2022)
 
СМИ: в Британии выставят на улицу "шокирующее" число украинских беженцев

The Guardian: в Британии могут выставить на улицу "шокирующее" число украинских беженцев

© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Британии десятки тысяч беженцев с Украины могут лишиться жилья. Об этом пишет The Guardian.

"Шокирующие" 50 000 украинских беженцев в Великобритании могут остаться без крова в следующем году, правительство предупредили о проблеме, но министры отказываются предложить новый пакет поддержки, чтобы урегулировать надвигающийся кризис", — говорится в публикации.

По информации издания, программу "Дома для Украины", помогающую переселенцам с жильем в Соединенном Королевстве, скоро могут свернуть, поскольку срок первоначального шестимесячного размещения беженцев подходит к концу, без предоставления им новых апартаментов.
Многие организации, занимающиеся этим вопросом, подчеркнули, что вялая реакция британского правительства может спровоцировать катастрофический рост бездомных в государстве.
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Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
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