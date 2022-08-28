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Разминирование завода "Азовмаш" в Мариуполе - РИА Новости, 28.08.2022
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Разминирование завода "Азовмаш" в Мариуполе
Разминирование завода "Азовмаш" в Мариуполе - РИА Новости, 28.08.2022
Разминирование завода "Азовмаш" в Мариуполе
Специалисты группы разминирования находят на заводе гранаты, подствольники, боеприпасы для "Точки-У".
2022-08-28T11:51
2022-08-28T11:51
мариуполь
азовмаш
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За последние дни только в одном цехе было обнаружено 30 боеприпасов. Работу саперам осложняют груды металла в помещениях. Поиск приходится вести визуально при помощи щупа, а не при помощи миноискателя. В середине июля СМИ со ссылкой на мэра Мариуполя Константина Иващенко сообщили, что поврежденный в результате боевых действий завод "Азовмаш" планируют восстановить, но произойдет это не раньше 2023 года.
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353
60
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Разминирование завода "Азовмаш" в Мариуполе
Специалисты группы разминирования находят на заводе гранаты, подствольники, боеприпасы для «Точки-У». За последние дни в только в одном цехе было обнаружено 30 боеприпасов.
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мариуполь, азовмаш, видео
Мариуполь, Азовмаш
Разминирование завода "Азовмаш" в Мариуполе
Специалисты группы разминирования находят на заводе гранаты, подствольники, боеприпасы для "Точки-У".
2022-08-28T11:51
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11:51 28.08.2022
 

Разминирование завода "Азовмаш" в Мариуполе

Читать ria.ru в
Специалисты группы разминирования находят на заводе гранаты, подствольники, боеприпасы для "Точки-У".
За последние дни только в одном цехе было обнаружено 30 боеприпасов. Работу саперам осложняют груды металла в помещениях. Поиск приходится вести визуально при помощи щупа, а не при помощи миноискателя. В середине июля СМИ со ссылкой на мэра Мариуполя Константина Иващенко сообщили, что поврежденный в результате боевых действий завод "Азовмаш" планируют восстановить, но произойдет это не раньше 2023 года.
 
МариупольАзовмаш
 
 
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