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Разминирование завода "Азовмаш" в Мариуполе
Разминирование завода "Азовмаш" в Мариуполе - РИА Новости, 28.08.2022
Разминирование завода "Азовмаш" в Мариуполе
Специалисты группы разминирования находят на заводе гранаты, подствольники, боеприпасы для "Точки-У".
2022-08-28T11:51
2022-08-28T11:51
2022-08-28T11:51
мариуполь
азовмаш
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За последние дни только в одном цехе было обнаружено 30 боеприпасов. Работу саперам осложняют груды металла в помещениях. Поиск приходится вести визуально при помощи щупа, а не при помощи миноискателя. В середине июля СМИ со ссылкой на мэра Мариуполя Константина Иващенко сообщили, что поврежденный в результате боевых действий завод "Азовмаш" планируют восстановить, но произойдет это не раньше 2023 года.
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Разминирование завода "Азовмаш" в Мариуполе
Специалисты группы разминирования находят на заводе гранаты, подствольники, боеприпасы для «Точки-У». За последние дни в только в одном цехе было обнаружено 30 боеприпасов.
2022-08-28T11:51
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PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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мариуполь, азовмаш, видео
Разминирование завода "Азовмаш" в Мариуполе
Специалисты группы разминирования находят на заводе гранаты, подствольники, боеприпасы для "Точки-У".
2022-08-28T11:51
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PT1M27S
Разминирование завода "Азовмаш" в Мариуполе
Специалисты группы разминирования находят на заводе гранаты, подствольники, боеприпасы для "Точки-У".