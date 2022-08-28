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Разминирование завода "Азовмаш" в Мариуполе

Разминирование завода "Азовмаш" в Мариуполе - РИА Новости, 28.08.2022

Разминирование завода "Азовмаш" в Мариуполе

Специалисты группы разминирования находят на заводе гранаты, подствольники, боеприпасы для "Точки-У".

2022-08-28T11:51

2022-08-28T11:51

2022-08-28T11:51

мариуполь

азовмаш

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За последние дни только в одном цехе было обнаружено 30 боеприпасов. Работу саперам осложняют груды металла в помещениях. Поиск приходится вести визуально при помощи щупа, а не при помощи миноискателя. В середине июля СМИ со ссылкой на мэра Мариуполя Константина Иващенко сообщили, что поврежденный в результате боевых действий завод "Азовмаш" планируют восстановить, но произойдет это не раньше 2023 года.

мариуполь

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Разминирование завода "Азовмаш" в Мариуполе Специалисты группы разминирования находят на заводе гранаты, подствольники, боеприпасы для «Точки-У». За последние дни в только в одном цехе было обнаружено 30 боеприпасов. 2022-08-28T11:51 true PT1M27S

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мариуполь, азовмаш, видео