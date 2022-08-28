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Сенатор предложил привлечь московских "мажоров" к работам в зоне СВО - РИА Новости, 28.08.2022
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Сенатор предложил привлечь московских "мажоров" к работам в зоне СВО
Сенатор предложил привлечь московских "мажоров" к работам в зоне СВО - РИА Новости, 28.08.2022
Сенатор предложил привлечь московских "мажоров" к работам в зоне СВО
Организаторов заезда на сверхдорогих автомобилях следует привлекать к тыловым хозяйственным работам спецоперации на Украине, "глядишь, и мозги встанут на... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T14:09
2022-08-28T16:30
украина
москва
россия
общество
владимир джабаров
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Организаторов заезда на сверхдорогих автомобилях следует привлекать к тыловым хозяйственным работам спецоперации на Украине, "глядишь, и мозги встанут на место", считает первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.Сотрудники полиции в Москве пресекли автопробег с участием владельцев дорогих спортивных автомобилей, водителей планируется задержать, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России."Идет специальная военная операция на Украине. Регионы оказывают гуманитарную помощь народу Донбасса, вчерашние мальчишки — воины совершают геройские поступки, иногда ценой собственной жизни. А московские мажоры на сверхдорогих автомобилях планировали устроить "пробег" по столице. Позор!" — написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, нужно было не только пресечь эту акцию, но и продумать вопрос о наказании организаторов заезда. "Может, призвать их на помощь армии? Нет, не воевать. Этого они не пожелают и не умеют. А вот помочь на тыловых хозяйственных работах или санитарами в военных госпиталях им вполне по силам. Глядишь, и мозги встанут на место", — заключил Джабаров.
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украина, москва, россия, общество, владимир джабаров
Украина, Москва, Россия, Общество, Владимир Джабаров
14:09 28.08.2022 (обновлено: 16:30 28.08.2022)
 
Сенатор предложил привлечь московских "мажоров" к работам в зоне СВО

Сенатор Джабаров предложил привлечь организаторов заезда в Москве к хозработам в зоне СВО

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Организаторов заезда на сверхдорогих автомобилях следует привлекать к тыловым хозяйственным работам спецоперации на Украине, "глядишь, и мозги встанут на место", считает первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Сотрудники полиции в Москве пресекли автопробег с участием владельцев дорогих спортивных автомобилей, водителей планируется задержать, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.
"Идет специальная военная операция на Украине. Регионы оказывают гуманитарную помощь народу Донбасса, вчерашние мальчишки — воины совершают геройские поступки, иногда ценой собственной жизни. А московские мажоры на сверхдорогих автомобилях планировали устроить "пробег" по столице. Позор!" — написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, нужно было не только пресечь эту акцию, но и продумать вопрос о наказании организаторов заезда. "Может, призвать их на помощь армии? Нет, не воевать. Этого они не пожелают и не умеют. А вот помочь на тыловых хозяйственных работах или санитарами в военных госпиталях им вполне по силам. Глядишь, и мозги встанут на место", — заключил Джабаров.
Автомобиль полиции на дороге Москвы - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
12:35
В Москве пресекли автопробег "богатых и успешных" владельцев суперкаров
 
УкраинаМоскваРоссияОбществоВладимир Джабаров
 
 
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