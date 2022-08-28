https://ria.ru/20220828/aktsiya-1812701333.html

Сенатор предложил привлечь московских "мажоров" к работам в зоне СВО

Сенатор предложил привлечь московских "мажоров" к работам в зоне СВО - РИА Новости, 28.08.2022

Сенатор предложил привлечь московских "мажоров" к работам в зоне СВО

Организаторов заезда на сверхдорогих автомобилях следует привлекать к тыловым хозяйственным работам спецоперации на Украине, "глядишь, и мозги встанут на... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T14:09

2022-08-28T14:09

2022-08-28T16:30

украина

москва

россия

общество

владимир джабаров

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Организаторов заезда на сверхдорогих автомобилях следует привлекать к тыловым хозяйственным работам спецоперации на Украине, "глядишь, и мозги встанут на место", считает первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.Сотрудники полиции в Москве пресекли автопробег с участием владельцев дорогих спортивных автомобилей, водителей планируется задержать, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России."Идет специальная военная операция на Украине. Регионы оказывают гуманитарную помощь народу Донбасса, вчерашние мальчишки — воины совершают геройские поступки, иногда ценой собственной жизни. А московские мажоры на сверхдорогих автомобилях планировали устроить "пробег" по столице. Позор!" — написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, нужно было не только пресечь эту акцию, но и продумать вопрос о наказании организаторов заезда. "Может, призвать их на помощь армии? Нет, не воевать. Этого они не пожелают и не умеют. А вот помочь на тыловых хозяйственных работах или санитарами в военных госпиталях им вполне по силам. Глядишь, и мозги встанут на место", — заключил Джабаров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, москва, россия, общество, владимир джабаров