https://ria.ru/20220828/aktsiya-1812701333.html
Сенатор предложил привлечь московских "мажоров" к работам в зоне СВО
Сенатор предложил привлечь московских "мажоров" к работам в зоне СВО - РИА Новости, 28.08.2022
Сенатор предложил привлечь московских "мажоров" к работам в зоне СВО
Организаторов заезда на сверхдорогих автомобилях следует привлекать к тыловым хозяйственным работам спецоперации на Украине, "глядишь, и мозги встанут на... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T14:09
2022-08-28T14:09
2022-08-28T16:30
украина
москва
россия
общество
владимир джабаров
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Организаторов заезда на сверхдорогих автомобилях следует привлекать к тыловым хозяйственным работам спецоперации на Украине, "глядишь, и мозги встанут на место", считает первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.Сотрудники полиции в Москве пресекли автопробег с участием владельцев дорогих спортивных автомобилей, водителей планируется задержать, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России."Идет специальная военная операция на Украине. Регионы оказывают гуманитарную помощь народу Донбасса, вчерашние мальчишки — воины совершают геройские поступки, иногда ценой собственной жизни. А московские мажоры на сверхдорогих автомобилях планировали устроить "пробег" по столице. Позор!" — написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, нужно было не только пресечь эту акцию, но и продумать вопрос о наказании организаторов заезда. "Может, призвать их на помощь армии? Нет, не воевать. Этого они не пожелают и не умеют. А вот помочь на тыловых хозяйственных работах или санитарами в военных госпиталях им вполне по силам. Глядишь, и мозги встанут на место", — заключил Джабаров.
https://ria.ru/20220828/moskva-1812689595.html
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РИА Новости
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украина, москва, россия, общество, владимир джабаров
Украина, Москва, Россия, Общество, Владимир Джабаров
14:09 28.08.2022 (обновлено: 16:30 28.08.2022)
Сенатор предложил привлечь московских "мажоров" к работам в зоне СВО
Сенатор Джабаров предложил привлечь организаторов заезда в Москве к хозработам в зоне СВО