https://ria.ru/20220828/afganistan-1812704089.html

Талибы обвинили Пакистан в пособничестве нарушению воздушного пространства

Талибы обвинили Пакистан в пособничестве нарушению воздушного пространства - РИА Новости, 28.08.2022

Талибы обвинили Пакистан в пособничестве нарушению воздушного пространства

Движение "Талибан"* обвинило Пакистан в том, что американские беспилотники прибывают в воздушное пространство Афганистана через территорию этой страны. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T14:36

2022-08-28T14:36

2022-08-28T14:36

в мире

забиулла муджахид

мохаммад хасан ахунд

кабул (город)

пакистан

афганистан

талибан

оон

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КАБУЛ, 28 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* обвинило Пакистан в том, что американские беспилотники прибывают в воздушное пространство Афганистана через территорию этой страны.Заявление об этом сделал на пресс-конференции исполняющий обязанности министра обороны страны Мохаммад Якуб, который также призвал Пакистан не использовать свою территорию против Афганистана.Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид заявлял, что американские дроны действуют на территории Афганистана, что является нарушением воздушного пространства страны.В начале августа 2021 года "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа его боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220815/ssha-1809856349.html

https://ria.ru/20220819/afganistan-1810642816.html

кабул (город)

пакистан

афганистан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, забиулла муджахид, мохаммад хасан ахунд, кабул (город), пакистан, афганистан, талибан, оон