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Талибы обвинили Пакистан в пособничестве нарушению воздушного пространства - РИА Новости, 28.08.2022
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Талибы обвинили Пакистан в пособничестве нарушению воздушного пространства
Талибы обвинили Пакистан в пособничестве нарушению воздушного пространства - РИА Новости, 28.08.2022
Талибы обвинили Пакистан в пособничестве нарушению воздушного пространства
Движение "Талибан"* обвинило Пакистан в том, что американские беспилотники прибывают в воздушное пространство Афганистана через территорию этой страны. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T14:36
2022-08-28T14:36
в мире
забиулла муджахид
мохаммад хасан ахунд
кабул (город)
пакистан
афганистан
талибан
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КАБУЛ, 28 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* обвинило Пакистан в том, что американские беспилотники прибывают в воздушное пространство Афганистана через территорию этой страны.Заявление об этом сделал на пресс-конференции исполняющий обязанности министра обороны страны Мохаммад Якуб, который также призвал Пакистан не использовать свою территорию против Афганистана.Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид заявлял, что американские дроны действуют на территории Афганистана, что является нарушением воздушного пространства страны.В начале августа 2021 года "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа его боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220815/ssha-1809856349.html
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в мире, забиулла муджахид, мохаммад хасан ахунд, кабул (город), пакистан, афганистан, талибан, оон
В мире, Забиулла Муджахид, Мохаммад Хасан Ахунд, Кабул (город), Пакистан, Афганистан, Талибан, ООН
14:36 28.08.2022
 
Талибы обвинили Пакистан в пособничестве нарушению воздушного пространства

Талибы заявили, что американские дроны попадают в Афганистан через пакистанскую территорию

© AP Photo / Kathy GannonТалибы* в аэропорту Кабула
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Kathy Gannon
Талибы* в аэропорту Кабула. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 28 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* обвинило Пакистан в том, что американские беспилотники прибывают в воздушное пространство Афганистана через территорию этой страны.
Заявление об этом сделал на пресс-конференции исполняющий обязанности министра обороны страны Мохаммад Якуб, который также призвал Пакистан не использовать свою территорию против Афганистана.
Американский военный в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 21:02
Уход США из Афганистана стал провалом однополярного мира, заявил политолог
Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид заявлял, что американские дроны действуют на территории Афганистана, что является нарушением воздушного пространства страны.
В начале августа 2021 года "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа его боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Движение автомобилей на улице возле мечети Абдул Рахмана в Кабуле - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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Афганистан хочет сотрудничать со всеми странами, заявили в Кабуле
 
В миреЗабиулла МуджахидМохаммад Хасан АхундКабул (город)ПакистанАфганистанТалибанООН
 
 
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