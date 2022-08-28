Талибы обвинили Пакистан в пособничестве нарушению воздушного пространства
Талибы заявили, что американские дроны попадают в Афганистан через пакистанскую территорию
© AP Photo / Kathy GannonТалибы* в аэропорту Кабула
© AP Photo / Kathy Gannon
Талибы* в аэропорту Кабула. Архивное фото
КАБУЛ, 28 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* обвинило Пакистан в том, что американские беспилотники прибывают в воздушное пространство Афганистана через территорию этой страны.
Заявление об этом сделал на пресс-конференции исполняющий обязанности министра обороны страны Мохаммад Якуб, который также призвал Пакистан не использовать свою территорию против Афганистана.
Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид заявлял, что американские дроны действуют на территории Афганистана, что является нарушением воздушного пространства страны.
В начале августа 2021 года "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа его боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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