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Городские службы Москвы проводят аэрацию воздуха из-за жары
Городские службы Москвы проводят аэрацию воздуха из-за жары - РИА Новости, 30.08.2022
Городские службы Москвы проводят аэрацию воздуха из-за жары
Городские службы Москвы проводят аэрацию воздуха и полив проезжей части из-за жары, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-28T12:13
2022-08-28T12:13
2022-08-30T14:44
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы проводят аэрацию воздуха и полив проезжей части из-за жары, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, последнее воскресенье лета будет экстремально жарким – столбики термометров покажут плюс 32 градуса. Чтобы Москва не получила "солнечный удар", проводим полив проезжей части и аэрацию", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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