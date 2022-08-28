https://ria.ru/20220828/aeratsiya-1813158512.html

Городские службы Москвы проводят аэрацию воздуха из-за жары

Городские службы Москвы проводят аэрацию воздуха из-за жары - РИА Новости, 30.08.2022

Городские службы Москвы проводят аэрацию воздуха из-за жары

Городские службы Москвы проводят аэрацию воздуха и полив проезжей части из-за жары, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-28T12:13

2022-08-28T12:13

2022-08-30T14:44

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москва

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы проводят аэрацию воздуха и полив проезжей части из-за жары, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, последнее воскресенье лета будет экстремально жарким – столбики термометров покажут плюс 32 градуса. Чтобы Москва не получила "солнечный удар", проводим полив проезжей части и аэрацию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220827/zhara-1812483682.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы