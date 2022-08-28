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Городские службы Москвы проводят аэрацию воздуха из-за жары - РИА Новости, 30.08.2022
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Городские службы Москвы проводят аэрацию воздуха из-за жары
Городские службы Москвы проводят аэрацию воздуха из-за жары - РИА Новости, 30.08.2022
Городские службы Москвы проводят аэрацию воздуха из-за жары
Городские службы Москвы проводят аэрацию воздуха и полив проезжей части из-за жары, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-28T12:13
2022-08-30T14:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы проводят аэрацию воздуха и полив проезжей части из-за жары, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, последнее воскресенье лета будет экстремально жарким – столбики термометров покажут плюс 32 градуса. Чтобы Москва не получила "солнечный удар", проводим полив проезжей части и аэрацию", - говорится в сообщении.
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общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы
12:13 28.08.2022 (обновлено: 14:44 30.08.2022)
 

Городские службы Москвы проводят аэрацию воздуха из-за жары

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили коммунальной службы производят аэрацию проезжей части дороги на Новинском бульваре в Москве
Автомобили коммунальной службы производят аэрацию проезжей части дороги на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы проводят аэрацию воздуха и полив проезжей части из-за жары, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, последнее воскресенье лета будет экстремально жарким – столбики термометров покажут плюс 32 градуса. Чтобы Москва не получила "солнечный удар", проводим полив проезжей части и аэрацию", - говорится в сообщении.
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 09:55
Москвичей предупредили о 32-градусной жаре
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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