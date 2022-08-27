https://ria.ru/20220827/zlauvinen-1812465496.html

Глава конференции ДНЯО назвал требования России к проекту итогового доклада

Глава конференции ДНЯО назвал требования России к проекту итогового доклада - РИА Новости, 27.08.2022

Глава конференции ДНЯО назвал требования России к проекту итогового доклада

Россия требовала внесения поправок в те пункты итогового документа Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые касались... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T06:32

2022-08-27T06:32

2022-08-27T07:52

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ООН, 27 авг – РИА Новости. Россия требовала внесения поправок в те пункты итогового документа Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые касались Запорожской АЭС и Будапештского меморандума, заявил на брифинге председатель конференции Густаво Злаувинен.Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что РФ предложила модифицировать пять пунктов, привести их в соответствие с насущной повесткой дня, относящейся к обзорному процессу ДНЯО, очистить их от политических коннотаций. Однако желание российской делегации "поработать не нашло отклика".По его словам, претензии РФ относились к пунктам документа, касающимся ЗАЭС и Будапештского меморандума, - всего пять параграфов.Касающийся Будапештского меморандума параграф в частности гласил, что "конференция подтверждает важность полного соблюдения всеми державами с ядерным оружием всех существующих обязательств, связанных с гарантиями безопасности, предоставленными не обладающим ядерным оружием государствам… включая обязательства по Меморандуму о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к ДНЯО 1994 года".В параграфах же, касающихся ЗАЭС, выражалась обеспокоенность в связи с утратой Киевом контроля над станцией, отмечалась важность восстановления такого контроля.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220827/zaes-1812465143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, запорожская аэс