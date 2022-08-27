06:32 27.08.2022 (обновлено: 07:52 27.08.2022)
Глава конференции ДНЯО назвал требования России к проекту итогового доклада
Злаувинен заявил, что Россия на конференции ДНЯО требовала внести правки, касающиеся ЗАЭС
Глава конференции ДНЯО Густаво Злаувинен. Архивное фото
ООН, 27 авг – РИА Новости. Россия требовала внесения поправок в те пункты итогового документа Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые касались Запорожской АЭС и Будапештского меморандума, заявил на брифинге председатель конференции Густаво Злаувинен.
Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что РФ предложила модифицировать пять пунктов, привести их в соответствие с насущной повесткой дня, относящейся к обзорному процессу ДНЯО, очистить их от политических коннотаций. Однако желание российской делегации "поработать не нашло отклика".
"Они заявили, что не согласятся с текстом, если не будут внесены очень важные изменения, касающиеся ситуации на ядерных объектах Украины, находящихся под контролем России. Я попытался посмотреть, примут ли это другие делегации. Этого не произошло", - сказал Злаувинен.
По его словам, претензии РФ относились к пунктам документа, касающимся ЗАЭС и Будапештского меморандума, - всего пять параграфов.
Касающийся Будапештского меморандума параграф в частности гласил, что "конференция подтверждает важность полного соблюдения всеми державами с ядерным оружием всех существующих обязательств, связанных с гарантиями безопасности, предоставленными не обладающим ядерным оружием государствам… включая обязательства по Меморандуму о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к ДНЯО 1994 года".
В параграфах же, касающихся ЗАЭС, выражалась обеспокоенность в связи с утратой Киевом контроля над станцией, отмечалась важность восстановления такого контроля.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.