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Глава конференции ДНЯО назвал требования России к проекту итогового доклада - РИА Новости, 27.08.2022
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Глава конференции ДНЯО назвал требования России к проекту итогового доклада
Глава конференции ДНЯО назвал требования России к проекту итогового доклада - РИА Новости, 27.08.2022
Глава конференции ДНЯО назвал требования России к проекту итогового доклада
Россия требовала внесения поправок в те пункты итогового документа Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые касались... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T06:32
2022-08-27T07:52
в мире
россия
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ООН, 27 авг – РИА Новости. Россия требовала внесения поправок в те пункты итогового документа Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые касались Запорожской АЭС и Будапештского меморандума, заявил на брифинге председатель конференции Густаво Злаувинен.Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что РФ предложила модифицировать пять пунктов, привести их в соответствие с насущной повесткой дня, относящейся к обзорному процессу ДНЯО, очистить их от политических коннотаций. Однако желание российской делегации "поработать не нашло отклика".По его словам, претензии РФ относились к пунктам документа, касающимся ЗАЭС и Будапештского меморандума, - всего пять параграфов.Касающийся Будапештского меморандума параграф в частности гласил, что "конференция подтверждает важность полного соблюдения всеми державами с ядерным оружием всех существующих обязательств, связанных с гарантиями безопасности, предоставленными не обладающим ядерным оружием государствам… включая обязательства по Меморандуму о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к ДНЯО 1994 года".В параграфах же, касающихся ЗАЭС, выражалась обеспокоенность в связи с утратой Киевом контроля над станцией, отмечалась важность восстановления такого контроля.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, россия, запорожская аэс
В мире, Россия, Запорожская АЭС
06:32 27.08.2022 (обновлено: 07:52 27.08.2022)
 
Глава конференции ДНЯО назвал требования России к проекту итогового доклада

Злаувинен заявил, что Россия на конференции ДНЯО требовала внести правки, касающиеся ЗАЭС

CC BY 2.0 / IAEA Imagebank / Gustavo Zlauvinen Глава конференции ДНЯО Густаво Злаувинен
Глава конференции ДНЯО Густаво Злаувинен - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
CC BY 2.0 / IAEA Imagebank / Gustavo Zlauvinen
Глава конференции ДНЯО Густаво Злаувинен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 27 авг – РИА Новости. Россия требовала внесения поправок в те пункты итогового документа Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые касались Запорожской АЭС и Будапештского меморандума, заявил на брифинге председатель конференции Густаво Злаувинен.
Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что РФ предложила модифицировать пять пунктов, привести их в соответствие с насущной повесткой дня, относящейся к обзорному процессу ДНЯО, очистить их от политических коннотаций. Однако желание российской делегации "поработать не нашло отклика".
"Они заявили, что не согласятся с текстом, если не будут внесены очень важные изменения, касающиеся ситуации на ядерных объектах Украины, находящихся под контролем России. Я попытался посмотреть, примут ли это другие делегации. Этого не произошло", - сказал Злаувинен.
По его словам, претензии РФ относились к пунктам документа, касающимся ЗАЭС и Будапештского меморандума, - всего пять параграфов.
Касающийся Будапештского меморандума параграф в частности гласил, что "конференция подтверждает важность полного соблюдения всеми державами с ядерным оружием всех существующих обязательств, связанных с гарантиями безопасности, предоставленными не обладающим ядерным оружием государствам… включая обязательства по Меморандуму о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к ДНЯО 1994 года".
В параграфах же, касающихся ЗАЭС, выражалась обеспокоенность в связи с утратой Киевом контроля над станцией, отмечалась важность восстановления такого контроля.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 06:12
Запад на конференции ДНЯО не осудил обстрелы ЗАЭС со стороны Украины
 
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