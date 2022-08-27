https://ria.ru/20220827/zhurnalistka-1812464161.html

Немецкая журналистка усомнилась, что у россиян есть деньги на печенье

Немецкая журналистка усомнилась, что у россиян есть деньги на печенье - РИА Новости, 27.08.2022

Немецкая журналистка усомнилась, что у россиян есть деньги на печенье

Корреспондент немецкой газеты FAZ в Москве Катарина Вагнер опубликовала статью о последствиях западных санкций, в которой признала, что полки в магазинах все... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T06:00

2022-08-27T06:00

2022-08-27T09:40

в мире

россия

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Корреспондент немецкой газеты FAZ в Москве Катарина Вагнер опубликовала статью о последствиях западных санкций, в которой признала, что полки в магазинах все так же полны, но при этом сделала странный вывод, усомнившись в способности россиян покупать такие распространенные продукты, как шоколад и кофе известных брендов.Как отметила Вагнер, в московских супермаркетах "почти не заметно, что чего-то не хватает". "Большинство привычных предметов все еще на месте: (паста. — Прим. ред.) Nutella, печенье Oreo, кофе Jacobs и Tchibo, (стиральные порошки. — Прим. ред.) Persil и Ariel, шоколад Milka, Lindt и Ritter Sport, Snickers, Mars и Milky Way, (косметика. — Прим. ред.) Nivea и L'Oreal, немецкий рислинг (вино. — Прим. ред.) и йогурты Danone", — пишет она."Но кто на самом деле может позволить себе все это в России?" — внезапно задалась вопросом журналистка.По утверждению Вагнер, большинство россиян давно покупает более дешевые отечественные аналоги вышеперечисленной продукции.Свой вывод журналистка не обосновала, ограничившись опросом двух пенсионеров в супермаркете, среди покупок которых не оказалось западных товаров. "Когда уходит одна компания, приходит следующая", — сказал один из них в ответ на вопрос Вагнер.Ранее французский телеканал France 2 опубликовал репортаж о том, что полки российских магазинов буквально забиты продовольствием в большом ассортименте, несмотря на санкционное давление западных стран. "Зайти в супермаркет в Москве — все равно что оказаться в любом другом западном гастрономе. Полки плотно забиты. Покупатели могут без труда найти французские продукты или европейские вина", — отмечалось в репортаже. Как уточнил корреспондент телеканала в столице, ограничения не мешают российским компаниям поставлять продукты на рынок, а дефицита, которого боялись некоторые потребители, не произошло.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810975949.html

https://ria.ru/20220819/evtukhov-1810576042.html

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в мире, россия, украина, санкции в отношении россии