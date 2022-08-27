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Немецкая журналистка усомнилась, что у россиян есть деньги на печенье - РИА Новости, 27.08.2022
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Немецкая журналистка усомнилась, что у россиян есть деньги на печенье
Немецкая журналистка усомнилась, что у россиян есть деньги на печенье - РИА Новости, 27.08.2022
Немецкая журналистка усомнилась, что у россиян есть деньги на печенье
Корреспондент немецкой газеты FAZ в Москве Катарина Вагнер опубликовала статью о последствиях западных санкций, в которой признала, что полки в магазинах все... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T06:00
2022-08-27T09:40
в мире
россия
украина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Корреспондент немецкой газеты FAZ в Москве Катарина Вагнер опубликовала статью о последствиях западных санкций, в которой признала, что полки в магазинах все так же полны, но при этом сделала странный вывод, усомнившись в способности россиян покупать такие распространенные продукты, как шоколад и кофе известных брендов.Как отметила Вагнер, в московских супермаркетах "почти не заметно, что чего-то не хватает". "Большинство привычных предметов все еще на месте: (паста. — Прим. ред.) Nutella, печенье Oreo, кофе Jacobs и Tchibo, (стиральные порошки. — Прим. ред.) Persil и Ariel, шоколад Milka, Lindt и Ritter Sport, Snickers, Mars и Milky Way, (косметика. — Прим. ред.) Nivea и L'Oreal, немецкий рислинг (вино. — Прим. ред.) и йогурты Danone", — пишет она."Но кто на самом деле может позволить себе все это в России?" — внезапно задалась вопросом журналистка.По утверждению Вагнер, большинство россиян давно покупает более дешевые отечественные аналоги вышеперечисленной продукции.Свой вывод журналистка не обосновала, ограничившись опросом двух пенсионеров в супермаркете, среди покупок которых не оказалось западных товаров. "Когда уходит одна компания, приходит следующая", — сказал один из них в ответ на вопрос Вагнер.Ранее французский телеканал France 2 опубликовал репортаж о том, что полки российских магазинов буквально забиты продовольствием в большом ассортименте, несмотря на санкционное давление западных стран. "Зайти в супермаркет в Москве — все равно что оказаться в любом другом западном гастрономе. Полки плотно забиты. Покупатели могут без труда найти французские продукты или европейские вина", — отмечалось в репортаже. Как уточнил корреспондент телеканала в столице, ограничения не мешают российским компаниям поставлять продукты на рынок, а дефицита, которого боялись некоторые потребители, не произошло.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810975949.html
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в мире, россия, украина, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Санкции в отношении России
06:00 27.08.2022 (обновлено: 09:40 27.08.2022)
 
Немецкая журналистка усомнилась, что у россиян есть деньги на печенье

Корреспондент FAZ Вагнер усомнилась в способности россиян покупать шоколад и печенье

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПокупатели в торговом зале
Покупатели в торговом зале - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Покупатели в торговом зале. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Корреспондент немецкой газеты FAZ в Москве Катарина Вагнер опубликовала статью о последствиях западных санкций, в которой признала, что полки в магазинах все так же полны, но при этом сделала странный вывод, усомнившись в способности россиян покупать такие распространенные продукты, как шоколад и кофе известных брендов.
Как отметила Вагнер, в московских супермаркетах "почти не заметно, что чего-то не хватает". "Большинство привычных предметов все еще на месте: (паста. — Прим. ред.) Nutella, печенье Oreo, кофе Jacobs и Tchibo, (стиральные порошки. — Прим. ред.) Persil и Ariel, шоколад Milka, Lindt и Ritter Sport, Snickers, Mars и Milky Way, (косметика. — Прим. ред.) Nivea и L'Oreal, немецкий рислинг (вино. — Прим. ред.) и йогурты Danone", — пишет она.
Покупатель в продуктовом супермаркете - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 15:16
"Вопреки санкциям". Французов удивили забитые полки супермаркетов в России
"Но кто на самом деле может позволить себе все это в России?" — внезапно задалась вопросом журналистка.
По утверждению Вагнер, большинство россиян давно покупает более дешевые отечественные аналоги вышеперечисленной продукции.
Свой вывод журналистка не обосновала, ограничившись опросом двух пенсионеров в супермаркете, среди покупок которых не оказалось западных товаров. "Когда уходит одна компания, приходит следующая", — сказал один из них в ответ на вопрос Вагнер.
Ранее французский телеканал France 2 опубликовал репортаж о том, что полки российских магазинов буквально забиты продовольствием в большом ассортименте, несмотря на санкционное давление западных стран. "Зайти в супермаркет в Москве — все равно что оказаться в любом другом западном гастрономе. Полки плотно забиты. Покупатели могут без труда найти французские продукты или европейские вина", — отмечалось в репортаже. Как уточнил корреспондент телеканала в столице, ограничения не мешают российским компаниям поставлять продукты на рынок, а дефицита, которого боялись некоторые потребители, не произошло.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов во время пресс-подхода в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 11:00
Виктор Евтухов: российский рынок не терпит пустоты
 
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