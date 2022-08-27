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Украинские боевики ранили мирного жителя в населенном пункте Зайцево в ДНР
Украинские боевики ранили мирного жителя в населенном пункте Зайцево в ДНР - РИА Новости, 27.08.2022
Украинские боевики ранили мирного жителя в населенном пункте Зайцево в ДНР
Украинские войска ранили мирного жителя в населенном пункте Зайцево, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T22:40
2022-08-27T22:40
2022-08-27T22:40
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска ранили мирного жителя в населенном пункте Зайцево, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."Украинские боевики ранили мирного жителя в Зайцево", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220827/spetsoperatsiya-1812517935.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские боевики ранили мирного жителя в населенном пункте Зайцево в ДНР
В штабе теробороны ДНР сообщили, что ВСУ ранили мирного жителя в населенном пункте Зайцево