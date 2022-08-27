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В Испании оценили последствия засухи для производителей оливкового масла - РИА Новости, 27.08.2022
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В Испании оценили последствия засухи для производителей оливкового масла
В Испании оценили последствия засухи для производителей оливкового масла - РИА Новости, 27.08.2022
В Испании оценили последствия засухи для производителей оливкового масла
Продолжающаяся засуха может вдвое сократить урожай оливок в испанской Кордове, сообщило со ссылкой на местную Ассоциацию молодых сельхозпроизводителей (Asaja)... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T19:37
2022-08-27T21:08
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Продолжающаяся засуха может вдвое сократить урожай оливок в испанской Кордове, сообщило со ссылкой на местную Ассоциацию молодых сельхозпроизводителей (Asaja) агентство Europa Press.По словам председателя ассоциации, раньше урожай в провинции составлял около 300 тысяч тонн, в этом году он будет на уровне около 180 тысяч. Убытки могут составить до 500 миллионов евро.Вдобавок к засухе, по его словам, производители оливкового масла "чрезвычайно пострадали от роста цен на такие товары, как удобрения, фитосанитарные средства и дизельное топливо".Ранее сообщалось, что на фоне продолжающейся засухи Испания инвестирует более 200 миллионов евро в расширение и строительство водоопреснительных установок. Кроме того, на прошлой неделе воду в муниципалитеты провинции Бискайя начали поставлять танкером.
https://ria.ru/20220825/zasukha-1812105190.html
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испания, страна басков, в мире
Испания, Страна Басков, В мире
19:37 27.08.2022 (обновлено: 21:08 27.08.2022)
 
В Испании оценили последствия засухи для производителей оливкового масла

Europa Press: засуха может вдвое сократить урожай оливок в испанской Кордове

CC0 / ulleo / Плантация оливковых деревьев
Плантация оливковых деревьев - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
CC0 / ulleo /
Плантация оливковых деревьев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Продолжающаяся засуха может вдвое сократить урожай оливок в испанской Кордове, сообщило со ссылкой на местную Ассоциацию молодых сельхозпроизводителей (Asaja) агентство Europa Press.
По словам председателя ассоциации, раньше урожай в провинции составлял около 300 тысяч тонн, в этом году он будет на уровне около 180 тысяч. Убытки могут составить до 500 миллионов евро.
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Вдобавок к засухе, по его словам, производители оливкового масла "чрезвычайно пострадали от роста цен на такие товары, как удобрения, фитосанитарные средства и дизельное топливо".
Ранее сообщалось, что на фоне продолжающейся засухи Испания инвестирует более 200 миллионов евро в расширение и строительство водоопреснительных установок. Кроме того, на прошлой неделе воду в муниципалитеты провинции Бискайя начали поставлять танкером.
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