https://ria.ru/20220827/zasukha-1812602681.html

В Испании оценили последствия засухи для производителей оливкового масла

В Испании оценили последствия засухи для производителей оливкового масла - РИА Новости, 27.08.2022

В Испании оценили последствия засухи для производителей оливкового масла

Продолжающаяся засуха может вдвое сократить урожай оливок в испанской Кордове, сообщило со ссылкой на местную Ассоциацию молодых сельхозпроизводителей (Asaja)... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T19:37

2022-08-27T19:37

2022-08-27T21:08

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Продолжающаяся засуха может вдвое сократить урожай оливок в испанской Кордове, сообщило со ссылкой на местную Ассоциацию молодых сельхозпроизводителей (Asaja) агентство Europa Press.По словам председателя ассоциации, раньше урожай в провинции составлял около 300 тысяч тонн, в этом году он будет на уровне около 180 тысяч. Убытки могут составить до 500 миллионов евро.Вдобавок к засухе, по его словам, производители оливкового масла "чрезвычайно пострадали от роста цен на такие товары, как удобрения, фитосанитарные средства и дизельное топливо".Ранее сообщалось, что на фоне продолжающейся засухи Испания инвестирует более 200 миллионов евро в расширение и строительство водоопреснительных установок. Кроме того, на прошлой неделе воду в муниципалитеты провинции Бискайя начали поставлять танкером.

https://ria.ru/20220825/zasukha-1812105190.html

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испания

страна басков

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

испания, страна басков, в мире