https://ria.ru/20220827/zaporozhe-1812513094.html

Главврач больницы в Запорожье рассказал о шефской помощи Великого Новгорода

Главврач больницы в Запорожье рассказал о шефской помощи Великого Новгорода - РИА Новости, 27.08.2022

Главврач больницы в Запорожье рассказал о шефской помощи Великого Новгорода

Власти Великого Новгорода планируют восстановить до наступления отопительного сезона городскую больницу в прифронтовом городе Васильевка в Запорожской области,... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T12:33

2022-08-27T12:33

2022-08-27T12:33

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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 27 авг - РИА Новости. Власти Великого Новгорода планируют восстановить до наступления отопительного сезона городскую больницу в прифронтовом городе Васильевка в Запорожской области, рассказал РИА Новости главный врач васильевской горбольницы Николай Лысенко.Больница в Васильевке получила значительные повреждения в результате артиллерийских обстрелов со стороны украинских военных. Снарядами разрушено родильное отделение и поврежден операционный блок."Шефами Великого Новгорода будет проведен капитальный ремонт этого помещения (родильного отделения) и всего этого корпуса. В ближайшее время ждем",- сказал Лысенко.Говоря о снабжении медучреждения, главврач отметил, что необходимые медикаменты поставляются на регулярной основе от области и департамента здравоохранения. Также составлена заявка на необходимое медицинское оборудование.За последние шесть месяцев лечение в васильевской горбольнице прошли более 12 тысяч человек, в том числе за этот период в больницу поступили 280 пациентов с ранениями разной степени тяжести."За полгода у нас родилось 78 детей из них 40 мальчиков и 38 девочек", - добавил Лысенко, отметив что беременных девушек из-за обстрелов размещали в педиальных помещениях больницы и выводили в палаты только на время родов.

https://ria.ru/20220825/tambovschina-1812153624.html

https://ria.ru/20220526/pomosch-1790903442.html

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Дарья Буймова

великий новгород, запорожская область, общество