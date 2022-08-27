https://ria.ru/20220827/zakharova-1812452306.html

В МИД прокомментировали заявление представителя Госдепа о Сербии и Косово

В МИД прокомментировали заявление представителя Госдепа о Сербии и Косово - РИА Новости, 27.08.2022

В МИД прокомментировали заявление представителя Госдепа о Сербии и Косово

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв спецпредставителя США забыть, что самопровозглашенная республика Косово — это... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T00:58

2022-08-27T00:58

2022-08-27T01:28

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв спецпредставителя США забыть, что самопровозглашенная республика Косово — это Сербия одним словом — "никогда".В пятницу спецпредставитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар заявил сербскому подразделению CNN телеканалу N1, что термин "Косово — это Сербия" пора забыть и сменить на "Косово и Сербия - это Европа".Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц — до 1 сентября. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.Накануне президент Сербии Александр Вучич после переговоров с представителями ЕС и США заявил, что пока не удалось достичь компромисса по отказу Приштины с 1 сентября пускать в Косово с сербскими личными документами и автономерами. Ранее он выразил обеспокоенность сообщениями о тренировках косовской полиции по действиям на баррикадах, укреплении блокпостов на севере края и присутствии спецподразделений близ населенных сербами районов.Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти, в свою очередь, заявлял журналистам, что не отложит с 1 сентября применение спорных мер, вызвавших ранее напряженность в крае. Он также сказал, что баррикады не являются решением и что "никто не может остановить специальные подразделения полиции при вхождении на север края". В ответ директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что НАТО должна предотвратить вторжение спецназа МВД самопровозглашенного Косово на север края, "иначе это сделает сербский народ".

https://ria.ru/20220821/kosovo-1811115312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, косово, сербия, сша, евросоюз, нато, россия