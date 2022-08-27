00:58 27.08.2022 (обновлено: 01:28 27.08.2022)
В МИД прокомментировали заявление представителя Госдепа о Сербии и Косово
Представитель МИД Захарова отвергла призыв Госдепа забыть, что Косово входит в Сербию
Флаг Сербии. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв спецпредставителя США забыть, что самопровозглашенная республика Косово — это Сербия одним словом — "никогда".
"Пришло время забыть, что Косово - это Сербия, заявили в госдепартаменте США. Никогда", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц — до 1 сентября. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
Накануне президент Сербии Александр Вучич после переговоров с представителями ЕС и США заявил, что пока не удалось достичь компромисса по отказу Приштины с 1 сентября пускать в Косово с сербскими личными документами и автономерами. Ранее он выразил обеспокоенность сообщениями о тренировках косовской полиции по действиям на баррикадах, укреплении блокпостов на севере края и присутствии спецподразделений близ населенных сербами районов.
Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти, в свою очередь, заявлял журналистам, что не отложит с 1 сентября применение спорных мер, вызвавших ранее напряженность в крае. Он также сказал, что баррикады не являются решением и что "никто не может остановить специальные подразделения полиции при вхождении на север края". В ответ директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что НАТО должна предотвратить вторжение спецназа МВД самопровозглашенного Косово на север края, "иначе это сделает сербский народ".
21 августа, 15:18Власти Сербии защитят своих граждан в Косово, заявил Вучич