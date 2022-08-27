10:10 27.08.2022 (обновлено: 15:36 27.08.2022)
Россия передаст Японии тела погибших при крушении судна, сообщили СМИ
Киодо Цусин: Россия в сентябре передаст Японии тела погибших при крушении судна KAZU 1
© AP Photo / 1st Regional Japan Coast Guard HeadquartersСпасательная операция по поиску пассажиров круизного судна KAZU 1
© AP Photo / 1st Regional Japan Coast Guard Headquarters
Спасательная операция по поиску пассажиров круизного судна KAZU 1. Архивное фото
ТОКИО, 27 авг — РИА Новости. Россия в сентябре передаст Японии тела трех человек с затонувшего в конце апреля туристического судна KAZU 1, сообщило агентство Киодо Цусин.
Отмечается, что договоренность достигнута на уровне правительств. Делегация японской службы безопасности на море отправится в сентябре в порт Корсаков, где состоится передача тел.
Экскурсионное судно KAZU 1 водоизмещением 19 тонн 23 апреля подало сигнал бедствия у западного побережья острова Хоккайдо и перестало выходить на связь. На судне находились 26 человек, включая двух детей. На месте обнаружили и идентифицировали тела 14 человек, 12 числились пропавшими без вести.
Предположительно, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия, а также многочисленные нарушения техники безопасности. Судно вышло в море с поломанной рацией и неисправной спутниковой связью. Большую часть пути KAZU 1 использовало нестабильную в морских условиях сотовую связь. В результате известие о том, что судно терпит бедствие, было сделано с сотового телефона одного из пассажиров. Сейчас судно подняли на поверхность, полиция и служба безопасности на море ведут расследование.