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Россия передаст Японии тела погибших при крушении судна, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.08.2022
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Россия передаст Японии тела погибших при крушении судна, сообщили СМИ
Россия передаст Японии тела погибших при крушении судна, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.08.2022
Россия передаст Японии тела погибших при крушении судна, сообщили СМИ
Россия в сентябре передаст Японии тела трех человек с затонувшего в конце апреля туристического судна KAZU 1, сообщило агентство Киодо Цусин. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T10:10
2022-08-27T15:36
в мире
хоккайдо
сахалин
корсаков
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ТОКИО, 27 авг — РИА Новости. Россия в сентябре передаст Японии тела трех человек с затонувшего в конце апреля туристического судна KAZU 1, сообщило агентство Киодо Цусин.Отмечается, что договоренность достигнута на уровне правительств. Делегация японской службы безопасности на море отправится в сентябре в порт Корсаков, где состоится передача тел.Экскурсионное судно KAZU 1 водоизмещением 19 тонн 23 апреля подало сигнал бедствия у западного побережья острова Хоккайдо и перестало выходить на связь. На судне находились 26 человек, включая двух детей. На месте обнаружили и идентифицировали тела 14 человек, 12 числились пропавшими без вести.Через несколько дней после аварии судно нашли на глубине 120 метров в районе, откуда поступил сигнал бедствия. Позднее у Кунашира и Сахалина обнаружили три тела. Анализ ДНК показал, что это член экипажа и два пассажира — мужчина и женщина.Предположительно, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия, а также многочисленные нарушения техники безопасности. Судно вышло в море с поломанной рацией и неисправной спутниковой связью. Большую часть пути KAZU 1 использовало нестабильную в морских условиях сотовую связь. В результате известие о том, что судно терпит бедствие, было сделано с сотового телефона одного из пассажиров. Сейчас судно подняли на поверхность, полиция и служба безопасности на море ведут расследование.
https://ria.ru/20220629/telo-1798899829.html
https://ria.ru/20220527/sudno-1791010946.html
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в мире, хоккайдо, сахалин, корсаков
В мире, Хоккайдо, Сахалин, Корсаков
10:10 27.08.2022 (обновлено: 15:36 27.08.2022)
 
Россия передаст Японии тела погибших при крушении судна, сообщили СМИ

Киодо Цусин: Россия в сентябре передаст Японии тела погибших при крушении судна KAZU 1

© AP Photo / 1st Regional Japan Coast Guard HeadquartersСпасательная операция по поиску пассажиров круизного судна KAZU 1
Спасательная операция по поиску пассажиров круизного судна KAZU 1 - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / 1st Regional Japan Coast Guard Headquarters
Спасательная операция по поиску пассажиров круизного судна KAZU 1. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 авг — РИА Новости. Россия в сентябре передаст Японии тела трех человек с затонувшего в конце апреля туристического судна KAZU 1, сообщило агентство Киодо Цусин.
Отмечается, что договоренность достигнута на уровне правительств. Делегация японской службы безопасности на море отправится в сентябре в порт Корсаков, где состоится передача тел.
Рыболовные суда проводят операцию по поиску пропавших пассажиров круизного судна KAZU 1 в Охотском море - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 07:44
На Сахалине нашли тело пропавшего без вести после аварии на японском судне
Экскурсионное судно KAZU 1 водоизмещением 19 тонн 23 апреля подало сигнал бедствия у западного побережья острова Хоккайдо и перестало выходить на связь. На судне находились 26 человек, включая двух детей. На месте обнаружили и идентифицировали тела 14 человек, 12 числились пропавшими без вести.
Через несколько дней после аварии судно нашли на глубине 120 метров в районе, откуда поступил сигнал бедствия. Позднее у Кунашира и Сахалина обнаружили три тела. Анализ ДНК показал, что это член экипажа и два пассажира — мужчина и женщина.
Предположительно, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия, а также многочисленные нарушения техники безопасности. Судно вышло в море с поломанной рацией и неисправной спутниковой связью. Большую часть пути KAZU 1 использовало нестабильную в морских условиях сотовую связь. В результате известие о том, что судно терпит бедствие, было сделано с сотового телефона одного из пассажиров. Сейчас судно подняли на поверхность, полиция и служба безопасности на море ведут расследование.
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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В Японии подняли на поверхность затонувшее в апреле круизное судно
 
В миреХоккайдоСахалинКорсаков
 
 
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