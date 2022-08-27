https://ria.ru/20220827/yaponiya-1812485693.html

Россия передаст Японии тела погибших при крушении судна, сообщили СМИ

Россия передаст Японии тела погибших при крушении судна, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.08.2022

Россия передаст Японии тела погибших при крушении судна, сообщили СМИ

Россия в сентябре передаст Японии тела трех человек с затонувшего в конце апреля туристического судна KAZU 1, сообщило агентство Киодо Цусин. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T10:10

2022-08-27T10:10

2022-08-27T15:36

в мире

хоккайдо

сахалин

корсаков

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ТОКИО, 27 авг — РИА Новости. Россия в сентябре передаст Японии тела трех человек с затонувшего в конце апреля туристического судна KAZU 1, сообщило агентство Киодо Цусин.Отмечается, что договоренность достигнута на уровне правительств. Делегация японской службы безопасности на море отправится в сентябре в порт Корсаков, где состоится передача тел.Экскурсионное судно KAZU 1 водоизмещением 19 тонн 23 апреля подало сигнал бедствия у западного побережья острова Хоккайдо и перестало выходить на связь. На судне находились 26 человек, включая двух детей. На месте обнаружили и идентифицировали тела 14 человек, 12 числились пропавшими без вести.Через несколько дней после аварии судно нашли на глубине 120 метров в районе, откуда поступил сигнал бедствия. Позднее у Кунашира и Сахалина обнаружили три тела. Анализ ДНК показал, что это член экипажа и два пассажира — мужчина и женщина.Предположительно, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия, а также многочисленные нарушения техники безопасности. Судно вышло в море с поломанной рацией и неисправной спутниковой связью. Большую часть пути KAZU 1 использовало нестабильную в морских условиях сотовую связь. В результате известие о том, что судно терпит бедствие, было сделано с сотового телефона одного из пассажиров. Сейчас судно подняли на поверхность, полиция и служба безопасности на море ведут расследование.

https://ria.ru/20220629/telo-1798899829.html

https://ria.ru/20220527/sudno-1791010946.html

хоккайдо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хоккайдо, сахалин, корсаков