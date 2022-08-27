https://ria.ru/20220827/verbovka-1812459172.html

Источник сообщил о вербовке СБУ украинцев, выезжающих в Россию

Источник сообщил о вербовке СБУ украинцев, выезжающих в Россию - РИА Новости, 27.08.2022

Источник сообщил о вербовке СБУ украинцев, выезжающих в Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) с 2014 года массово вербовала украинских граждан, которые часто выезжали в Россию, вынуждая их передавать данные о российских... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T04:03

2022-08-27T04:03

2022-08-27T04:24

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ХЕРСОН, 27 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) с 2014 года массово вербовала украинских граждан, которые часто выезжали в Россию, вынуждая их передавать данные о российских военных в Крыму и других регионах, эта схема продолжает действовать и по сей день, к такому выводу, как рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур, пришли российские силовики."Спецслужбы Украины усиливают давление на украинских граждан, пересекающих границу с подконтрольными России территориями, вовлекая их в преступную террористическую деятельность. Заставляли собирать данные о передвижении российских войск в Крыму, передавать координаты дислокации и численность российских подразделений, а также значимых объектов на Крымском полуострове", - сказал собеседник агентства.Жертвами вербовки, по его словам, становились таксисты, перевозчики и люди, навещающие в России своих родственников, а также граждане, пересекающие границу. Он отметил, что СБУ и украинские пограничники начинают шантажировать людей под любым предлогом.Собеседник агентства также предоставил личные и служебные документы действующих сотрудников СБУ и Госпогранслужбы Украины (ГПСУ), сбежавших из Херсона после начала российской спецоперации и продолжающих вербовать украинцев.По его словам, СБУ и ГПСУ на границе начинают шантажировать людей под любым предлогом.Задержанный весной российскими силовиками житель Херсонской области Сергей Дьячук, рассказал на допросе, видео которого попало в распоряжении РИА Новости, что его завербовали сотрудники ГПСУ на таможенном посту в Чонгаре в 2018 году. "Я занимался рыболовством, браконьерством, перевозил людей в Крым и сам ездил туда к родным. Сказали, чтобы я снимал и передавал, что движется по Крыму, что происходит на таможне, на Джанкойском КПП пограничной службы ФСБ, чтобы фотографировал и передавал", - сообщил он.Как рассказал Дьячук, пограничники вымогали у него и его товарищей деньги. "Нам они не давали рыбачить, и чтобы рыбачить, мы платили им в месяц две тысячи гривен, и плюс они еще добывали от нас эту информацию. Пытался отказаться от сотрудничества, но они мне начали угрожать, что отправят моего сына в АТО или куда подальше, приходилось с ними сотрудничать", - заявил задержанный.Особенно жестко угрожали тем, кто выезжал из Крыма в другие регионы России. "Таким сразу говорили: "Если ездил на материк через мост, аэропорт Симферополь или порт, то все – нарушил границу Украины, значит, посадим на семь лет". Если вдруг у тебя где-то найдут триколор, российский паспорт, если говоришь четко на русском или кто-то из родственников живет в России, в Крыму — сразу же следуют угрозы об уголовном преследовании", - пояснил сотрудник российских силовых структур.Узнать о схеме работы вербовщиков, по его словам, помогли, в частности, и сами жители Херсона и области, которые в последнее время стали чаще рассказывать о подрывной работе украинских силовиков, коррупционных схемах, "крышевании" приграничного бизнеса.Среди оказавшихся у российских силовиков документов были паспорта и офицерские удостоверения сотрудников СБУ и ПГСУ, которых опознали те, кого они вербовали. Так, оперуполномоченный пограничного оперативно-розыскного отделения "Геническ" главного оперативно-розыскного отдела Херсонского погранотряда Южного регионального управления ГПС Украины Владислав Каразей из Хмельницкой области вербовал лиц, пересекающих границу, а при сдачи должности и переводе в другое место службы передавал свою агентуру другу – тоже оперуполномоченному того же отряда Алексею Пастернаку, уроженцу Запорожской области. Тот, по данным следствия, устанавливал с завербованными коррупционные отношения: брал "дань" с рыбаков, присваивал деньги, полагающиеся агентам за хорошую работу.Еще одно удостоверение принадлежит оперуполномоченному отдела контрразведывательного обеспечения и защиты государственности в сфере экономической безопасности ГУ СБУ в Крыму Михаилу Жеребченко, уроженцу и жителю Херсонской области.Все они продолжают работать по прежней схеме. "Установлено, что эти оперативные сотрудники СБУ и ГПСУ с началом проведения СВО экстренно покинули Херсонскую область, оставив секретные служебные документы и табельное оружие, и выехали на подконтрольные Киеву районы Украины, где продолжают вести оперативную работу", - резюмировал источник.Представитель российских силовых структур призвал граждан, пострадавших от подобной вербовки, обратиться в ближайшие отделение полиции или администрации на подконтрольных России территориях и напомнил, что лица, совершившее преступления, предусмотренные статьей 275 (госизмена и конфиденциальное сотрудничество с иностранными спецслужбами) и 276 УК РФ (шпионаж) освобождается от уголовной ответственности при добровольном и своевременном сообщении органам власти, что способствует предотвращению дальнейшего ущерба российским интересам.

https://ria.ru/20220819/agent-1810652931.html

https://ria.ru/20220325/agent-1780091213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, служба безопасности украины, в мире