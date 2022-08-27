https://ria.ru/20220827/ustranenie-1813166609.html

Специалисты устранят последствия происшествия на МКАД к утру воскресенья

Специалисты устранят последствия происшествия на МКАД к утру воскресенья - РИА Новости, 30.08.2022

Специалисты устранят последствия происшествия на МКАД к утру воскресенья

Специалисты планируют устранить последствия вытекания строительной смеси на проезжую часть 51 километра МКАД к утру воскресенья, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-27T21:46

2022-08-27T21:46

2022-08-30T15:03

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты планируют устранить последствия вытекания строительной смеси на проезжую часть 51 километра МКАД к утру воскресенья, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Для полного устранения последствий происшествия ведутся дорожные работы с ограничением движения на двух полосах, их планируется завершить к утру 28 августа. Просим автомобилистов быть аккуратнее, обращать внимание на временные дорожные знаки", - говорится в сообщении.Ранее в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства сообщалось, что при прокладке инженерных коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения под МКАД на проезжую часть выдавило специальную строительную смесь.

https://ria.ru/20220827/mkad-1813166168.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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