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Специалисты устранят последствия происшествия на МКАД к утру воскресенья - РИА Новости, 30.08.2022
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Специалисты устранят последствия происшествия на МКАД к утру воскресенья
Специалисты устранят последствия происшествия на МКАД к утру воскресенья - РИА Новости, 30.08.2022
Специалисты устранят последствия происшествия на МКАД к утру воскресенья
Специалисты планируют устранить последствия вытекания строительной смеси на проезжую часть 51 километра МКАД к утру воскресенья, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-27T21:46
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москва
мкад
происшествия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты планируют устранить последствия вытекания строительной смеси на проезжую часть 51 километра МКАД к утру воскресенья, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Для полного устранения последствий происшествия ведутся дорожные работы с ограничением движения на двух полосах, их планируется завершить к утру 28 августа. Просим автомобилистов быть аккуратнее, обращать внимание на временные дорожные знаки", - говорится в сообщении.Ранее в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства сообщалось, что при прокладке инженерных коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения под МКАД на проезжую часть выдавило специальную строительную смесь.
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москва, мкад, происшествия, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, МКАД, Происшествия, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы
21:46 27.08.2022 (обновлено: 15:03 30.08.2022)
 

Специалисты устранят последствия происшествия на МКАД к утру воскресенья

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты планируют устранить последствия вытекания строительной смеси на проезжую часть 51 километра МКАД к утру воскресенья, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
© Дептранс.Оперативно/TelegramОграниченное движение на 51-м километре МКАД из-за вытекшей на дорогу строительной смеси
Ограниченное движение на 51-м километре МКАД из-за вытекшей на дорогу строительной смеси
© Дептранс.Оперативно/Telegram
Ограниченное движение на 51-м километре МКАД из-за вытекшей на дорогу строительной смеси
"Для полного устранения последствий происшествия ведутся дорожные работы с ограничением движения на двух полосах, их планируется завершить к утру 28 августа. Просим автомобилистов быть аккуратнее, обращать внимание на временные дорожные знаки", - говорится в сообщении.
Ранее в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства сообщалось, что при прокладке инженерных коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения под МКАД на проезжую часть выдавило специальную строительную смесь.
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 17:33Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Специалисты устраняют последствия вытекания строительной смеси на МКАД
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМКАДПроисшествияКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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