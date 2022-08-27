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Посол Анголы рассказал о проекте российского завода удобрений - РИА Новости, 27.08.2022
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Посол Анголы рассказал о проекте российского завода удобрений
Посол Анголы рассказал о проекте российского завода удобрений - РИА Новости, 27.08.2022
Посол Анголы рассказал о проекте российского завода удобрений
Ангола не планирует отказываться от проекта строительства российского завода по производству удобрений, запуск которого планируется на 2026 год, заявил в... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T09:03
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экономика
ангола
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ангола не планирует отказываться от проекта строительства российского завода по производству удобрений, запуск которого планируется на 2026 год, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья."Есть планы по образованию консорциумов, также разрабатывается проект поставки природного газа для производства аммиака-карбамида. Запуск проектов запланирован на 2026 год, они находятся на стадии разработки. В частности, были выполнены концептуальные исследования. Речь идет о проекте, который уже подписан, его отмена не предусмотрена и не планируется", - сказал посол.По его словам, в нефтегазовом секторе российские инвестиции поступают в Анголу в основном через компании "Алроса" и "Лукойл" с долями участия в ангольских нефтяных концессиях.Дипломат подчеркнул, что компании из России "имеют равные шансы на конкуренцию на ангольском рынке с любыми другими инвесторами и другими компаниями"."Вне зависимости от их географического происхождения", - резюмировал он.Российская компания "Уралхим" в 2019 году подписала соглашение о строительстве завода по производству удобрений в Анголе. Проект оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Посол РФ в Луанде Владимир Тараров заявил в интервью РИА Новости, что для строительства созданы все необходимые условия. Российский дипломат подчеркнул, что когда завод построят, он будет производить количество удобрений достаточное как для внутреннего потребления, так и для экспорта.
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экономика, ангола, россия
Экономика, Ангола, Россия
09:03 27.08.2022 (обновлено: 09:06 27.08.2022)
 
Посол Анголы рассказал о проекте российского завода удобрений

Посол Анголы: запуск российского завода удобрений в стране запланирован на 2026 год

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкУдобрения
Удобрения - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ангола не планирует отказываться от проекта строительства российского завода по производству удобрений, запуск которого планируется на 2026 год, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.
"Есть планы по образованию консорциумов, также разрабатывается проект поставки природного газа для производства аммиака-карбамида. Запуск проектов запланирован на 2026 год, они находятся на стадии разработки. В частности, были выполнены концептуальные исследования. Речь идет о проекте, который уже подписан, его отмена не предусмотрена и не планируется", - сказал посол.
По его словам, в нефтегазовом секторе российские инвестиции поступают в Анголу в основном через компании "Алроса" и "Лукойл" с долями участия в ангольских нефтяных концессиях.
Дипломат подчеркнул, что компании из России "имеют равные шансы на конкуренцию на ангольском рынке с любыми другими инвесторами и другими компаниями".
"Вне зависимости от их географического происхождения", - резюмировал он.
Российская компания "Уралхим" в 2019 году подписала соглашение о строительстве завода по производству удобрений в Анголе. Проект оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Посол РФ в Луанде Владимир Тараров заявил в интервью РИА Новости, что для строительства созданы все необходимые условия. Российский дипломат подчеркнул, что когда завод построят, он будет производить количество удобрений достаточное как для внутреннего потребления, так и для экспорта.
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