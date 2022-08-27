https://ria.ru/20220827/turtsiya-1812466482.html

Американский сенатор отнес Турцию к главным вызовам

Американский сенатор отнес Турцию к главным вызовам - РИА Новости, 27.08.2022

Американский сенатор отнес Турцию к главным вызовам

Председатель комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес назвал Турцию самой большой угрозой в Восточном Средиземноморье и включил ее в... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T07:13

2022-08-27T07:13

2022-08-27T12:25

в мире

сша

турция

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АФИНЫ, 27 авг — РИА Новости. Председатель комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес назвал Турцию самой большой угрозой в Восточном Средиземноморье и включил ее в число основных вызовов, стоящих перед международным сообществом, наряду с Китаем, Россией и изменением климата.Менендес выступил с таким заявлением на церемонии присвоения ему почетной степени доктора Афинского национального университета имени Каподистрии, сообщила газета "Катимерини"."Мне не нужно никому в этой аудитории говорить, что самой постоянной и непосредственной угрозой в Восточном Средиземноморье по-прежнему остается Турция. Несмотря на то, что Турция является союзником по НАТО, Турция бросает вызов суверенитету Греции провокационными полетами в Эгейском море. Нарушение воздушного пространства истребителями — неприемлемое поведение для любой страны", — сказал он.Сенатор коснулся и "незаконной оккупации" Турцией Кипра."Это не действия демократической страны, и, что касается меня, я не думаю, что им следует предоставлять модернизированные системы вооружений из США", — сказал Менендес.Он обвинил президента Турции Тайипа Эрдогана в проведении раскольнической политики как в Восточной Европе, так и на Южном Кавказе, в Европе.Говоря о греко-американских отношениях, сенатор выразил уверенность в дальнейшем их укреплении в сферах экономики, изменения климата, безопасности и региональной солидарности.Ректор университета Танос Димопулос сказал, что Менендес — филэллин и глубокий знаток греческих проблем, который поддерживал и продолжает поддерживать Грецию во все времена и в критических ситуациях.Ранее Менендес неоднократно заявлял, что возражает против продажи Турции истребителей F-16, пока она не изменит курс и не выполнит свои обязательства перед НАТО, отказавшись от закупки российской системы противоракетной обороны С-400.Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16. Сенатор Менендес, как председатель комитета по международным отношениям, имеет право наложить вето на продажу американских систем вооружений.Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220818/ssha-1810412221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, турция