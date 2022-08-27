https://ria.ru/20220827/turtsiya-1812466482.html
Американский сенатор отнес Турцию к главным вызовам
Американский сенатор отнес Турцию к главным вызовам - РИА Новости, 27.08.2022
Американский сенатор отнес Турцию к главным вызовам
Председатель комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес назвал Турцию самой большой угрозой в Восточном Средиземноморье и включил ее в... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T07:13
2022-08-27T07:13
2022-08-27T12:25
в мире
сша
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729828076_212:166:3264:1883_1920x0_80_0_0_3149125d939120e62a8fb062676f2817.jpg
АФИНЫ, 27 авг — РИА Новости. Председатель комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес назвал Турцию самой большой угрозой в Восточном Средиземноморье и включил ее в число основных вызовов, стоящих перед международным сообществом, наряду с Китаем, Россией и изменением климата.Менендес выступил с таким заявлением на церемонии присвоения ему почетной степени доктора Афинского национального университета имени Каподистрии, сообщила газета "Катимерини"."Мне не нужно никому в этой аудитории говорить, что самой постоянной и непосредственной угрозой в Восточном Средиземноморье по-прежнему остается Турция. Несмотря на то, что Турция является союзником по НАТО, Турция бросает вызов суверенитету Греции провокационными полетами в Эгейском море. Нарушение воздушного пространства истребителями — неприемлемое поведение для любой страны", — сказал он.Сенатор коснулся и "незаконной оккупации" Турцией Кипра."Это не действия демократической страны, и, что касается меня, я не думаю, что им следует предоставлять модернизированные системы вооружений из США", — сказал Менендес.Он обвинил президента Турции Тайипа Эрдогана в проведении раскольнической политики как в Восточной Европе, так и на Южном Кавказе, в Европе.Говоря о греко-американских отношениях, сенатор выразил уверенность в дальнейшем их укреплении в сферах экономики, изменения климата, безопасности и региональной солидарности.Ректор университета Танос Димопулос сказал, что Менендес — филэллин и глубокий знаток греческих проблем, который поддерживал и продолжает поддерживать Грецию во все времена и в критических ситуациях.Ранее Менендес неоднократно заявлял, что возражает против продажи Турции истребителей F-16, пока она не изменит курс и не выполнит свои обязательства перед НАТО, отказавшись от закупки российской системы противоракетной обороны С-400.Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16. Сенатор Менендес, как председатель комитета по международным отношениям, имеет право наложить вето на продажу американских систем вооружений.Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220818/ssha-1810412221.html
сша
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729828076_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_02546e2fe6dc8a216be64ac90659a684.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, турция
07:13 27.08.2022 (обновлено: 12:25 27.08.2022)
Американский сенатор отнес Турцию к главным вызовам
Сенатор США Менендес назвал Турцию самой большой угрозой в Восточном Средиземноморье
АФИНЫ, 27 авг — РИА Новости.
Председатель комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес назвал
Турцию самой большой угрозой в Восточном Средиземноморье и включил ее в число основных вызовов, стоящих перед международным сообществом, наряду с Китаем, Россией и изменением климата.
Менендес выступил с таким заявлением на церемонии присвоения ему почетной степени доктора Афинского национального университета имени Каподистрии, сообщила газета "Катимерини".
"Я не мог бы придумать лучшего места, чем здесь, чтобы выразить свое мнение о вызовах, которые Россия, Китай и Турция создают на международном уровне, а также о климатическом кризисе, охватившем мир. Я не мог бы найти лучшего места для обсуждения нерушимых отношений между нашими двумя народами и тех огромных возможностей, которые открываются перед нами", — сказал Менендес.
"Мне не нужно никому в этой аудитории говорить, что самой постоянной и непосредственной угрозой в Восточном Средиземноморье по-прежнему остается Турция
. Несмотря на то, что Турция является союзником по НАТО
, Турция бросает вызов суверенитету Греции
провокационными полетами в Эгейском море
. Нарушение воздушного пространства истребителями — неприемлемое поведение для любой страны", — сказал он.
Сенатор коснулся и "незаконной оккупации" Турцией Кипра
.
"Это не действия демократической страны, и, что касается меня, я не думаю, что им следует предоставлять модернизированные системы вооружений из США", — сказал Менендес.
Он обвинил президента Турции Тайипа Эрдогана в проведении раскольнической политики как в Восточной Европе
, так и на Южном Кавказе, в Европе
.
Говоря о греко-американских отношениях, сенатор выразил уверенность в дальнейшем их укреплении в сферах экономики, изменения климата, безопасности и региональной солидарности.
Ректор университета Танос Димопулос сказал, что Менендес — филэллин и глубокий знаток греческих проблем, который поддерживал и продолжает поддерживать Грецию во все времена и в критических ситуациях.
Ранее Менендес неоднократно заявлял, что возражает против продажи Турции истребителей F-16
, пока она не изменит курс и не выполнит свои обязательства перед НАТО, отказавшись от закупки российской системы противоракетной обороны С-400
.
Турция планирует закупить у США
40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден
отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16. Сенатор Менендес, как председатель комитета по международным отношениям, имеет право наложить вето на продажу американских систем вооружений.
Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом
, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей.