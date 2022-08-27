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Церемония закрытия Армейских международных игр 2022 года. Прямая трансляция - РИА Новости, 27.08.2022
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Церемония закрытия Армейских международных игр 2022 года. Прямая трансляция
Церемония закрытия Армейских международных игр 2022 года. Прямая трансляция - РИА Новости, 27.08.2022
Церемония закрытия Армейских международных игр 2022 года. Прямая трансляция
В парке "Патриот" в Московской области проходит церемония закрытия VIII Армейских международных игр "АрМИ-2022". РИА Новости, 27.08.2022
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московская область (подмосковье)
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В парке "Патриот" в Московской области проходит церемония закрытия VIII Армейских международных игр "АрМИ-2022".
московская область (подмосковье)
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LIVE: Международные Армейские игры 2022 – церемония закрытия
LIVE: Международные Армейские игры 2022 – церемония закрытия
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353
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московская область (подмосковье), видео
Московская область (Подмосковье)
Церемония закрытия Армейских международных игр 2022 года. Прямая трансляция
В парке "Патриот" в Московской области проходит церемония закрытия VIII Армейских международных игр "АрМИ-2022".
2022-08-27T18:00
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18:00 27.08.2022 (обновлено: 18:14 27.08.2022)
 

Церемония закрытия Армейских международных игр 2022 года. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
В парке "Патриот" в Московской области проходит церемония закрытия VIII Армейских международных игр "АрМИ-2022".
 
Московская область (Подмосковье)
 
 
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