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Церемония закрытия Армейских международных игр 2022 года. Прямая трансляция
Церемония закрытия Армейских международных игр 2022 года. Прямая трансляция - РИА Новости, 27.08.2022
Церемония закрытия Армейских международных игр 2022 года. Прямая трансляция
В парке "Патриот" в Московской области проходит церемония закрытия VIII Армейских международных игр "АрМИ-2022". РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T18:00
2022-08-27T18:00
2022-08-27T18:14
московская область (подмосковье)
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В парке "Патриот" в Московской области проходит церемония закрытия VIII Армейских международных игр "АрМИ-2022".
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Международные Армейские игры 2022 – церемония закрытия
LIVE: Международные Армейские игры 2022 – церемония закрытия
2022-08-27T18:00
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PT71M46S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), видео
Московская область (Подмосковье)
Церемония закрытия Армейских международных игр 2022 года. Прямая трансляция
В парке "Патриот" в Московской области проходит церемония закрытия VIII Армейских международных игр "АрМИ-2022".
2022-08-27T18:00
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PT71M46S
18:00 27.08.2022 (обновлено: 18:14 27.08.2022)
Церемония закрытия Армейских международных игр 2022 года. Прямая трансляция
В парке "Патриот" в Московской области проходит церемония закрытия VIII Армейских международных игр "АрМИ-2022".