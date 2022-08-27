https://ria.ru/20220827/tsel-1812457068.html

Раскрыта неожиданная цель Британии в украинском кризисе

Раскрыта неожиданная цель Британии в украинском кризисе - РИА Новости, 27.08.2022

Раскрыта неожиданная цель Британии в украинском кризисе

Великобритания не заинтересована в сильной Европе, поэтому для нее будет достаточно, если в ходе украинского кризиса "проиграет Европейский Союз", говорится в... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T02:38

2022-08-27T02:38

2022-08-27T02:42

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Великобритания не заинтересована в сильной Европе, поэтому для нее будет достаточно, если в ходе украинского кризиса "проиграет Европейский Союз", говорится в статье хорватского издания Advance за авторством Антуна Роши."Через несколько дней Борис Джонсон уйдет с поста премьер-министра, и в начале будущего месяца его партия, которая от него отвернулась, выберет нового человека на эту должность. Пока он продолжает выполнять обязанности премьера, и в последние дни своей погубленной политической карьеры Борис сосредоточился на Украине", - пишет автор.В ходе своего четвертого за год визита на Украину Джонсон заявил о необходимости продолжения военной и экономической поддержки Киева Евросоюзом, при этом его призыв прозвучал в момент, когда "ситуация в Европе постоянно ухудшается, и растут цены на энергоносители и продовольствие", указывает он.Как отмечает Роша, позиция Джонсона "вызывает вопросы", так как он не является украинским должностным лицом, "хотя в последнее время ведет себя, как будто это не так". По его словам, проблема Джонсона с начала эскалации кризиса состоит в том, что он больше, чем кто-либо другой из европейских лидеров, отрицает мир и сосредоточен только на продолжении конфликта.Как бы ни хотел Джонсон показать себя "защитником" Украины, на самом деле он в большей мере мнит себя "борцом с Россией", продолжает автор. При этом Лондон и Москва, возможно, "враги не до конца", так как им выгоден слабый ЕС. "После выхода из Европейского Союза Великобритании совершенно не выгоден сильный Евросоюз. Поэтому вооруженный конфликт на Украине начался очень вовремя. Дела Великобритании идут не лучшим образом, но ее всегда может вытащить ее союзник с той стороны Атлантики. Европейский Союз же вообще не видит света в конце тоннеля в сложившейся ситуации", - говорится в статье.Роша выражает мнение, что Британия, даже будучи членом Европейского Союза, "вела себя чаще всего как Троянский конь, нежели как страна, которая заботится об общих интересах". "Джонсон и британская верхушка видят в украинском конфликте удобную возможность, которой в итоге они, вероятно, успешно воспользуются", - добавляет автор, отмечая, что для Лондона будет достаточно, если в ходе украинского кризиса "проиграет Европейский Союз".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220826/storonnik-1812211908.html

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в мире, борис джонсон, украина, великобритания, европа, владимир путин