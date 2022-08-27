https://ria.ru/20220827/stroyploshadka-1812611365.html
На стройплощадке на северо-востоке Москвы погиб человек
На стройплощадке на северо-востоке Москвы погиб человек - РИА Новости, 27.08.2022
На стройплощадке на северо-востоке Москвы погиб человек
Один человек погиб на северо-востоке Москвы на строительной площадке жилого дома при установке башенного крана, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T20:12
2022-08-27T20:12
2022-08-27T20:29
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Один человек погиб на северо-востоке Москвы на строительной площадке жилого дома при установке башенного крана, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."(В субботу - ред.) 27 августа… установлено, что на строительной площадке жилого дома по адресу: Северо-Восточный административный округ города Москвы (СВАО), улица Руставели, д. 14, стр. 1 при установке башенного крана произошло разрушение стрелы. По предварительной информации, погиб один человек", - сказал собеседник агентства.По его данным, идут аварийно-спасательные работы по эвакуации других рабочих с крана.Также в пресс-службе столичного главка МЧС добавили, что с крана были спасены двое рабочих.
https://ria.ru/20220523/kran-1790108755.html
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:12 27.08.2022 (обновлено: 20:29 27.08.2022)
На стройплощадке на северо-востоке Москвы погиб человек
На северо-востоке Москвы при установке башенного крана погиб один человек