https://ria.ru/20220827/stroyploshadka-1812611365.html

На стройплощадке на северо-востоке Москвы погиб человек

На стройплощадке на северо-востоке Москвы погиб человек - РИА Новости, 27.08.2022

На стройплощадке на северо-востоке Москвы погиб человек

Один человек погиб на северо-востоке Москвы на строительной площадке жилого дома при установке башенного крана, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T20:12

2022-08-27T20:12

2022-08-27T20:29

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:233:3225:2047_1920x0_80_0_0_826ecd0c06e0b241ba8a39a70011a24a.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Один человек погиб на северо-востоке Москвы на строительной площадке жилого дома при установке башенного крана, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."(В субботу - ред.) 27 августа… установлено, что на строительной площадке жилого дома по адресу: Северо-Восточный административный округ города Москвы (СВАО), улица Руставели, д. 14, стр. 1 при установке башенного крана произошло разрушение стрелы. По предварительной информации, погиб один человек", - сказал собеседник агентства.По его данным, идут аварийно-спасательные работы по эвакуации других рабочих с крана.Также в пресс-службе столичного главка МЧС добавили, что с крана были спасены двое рабочих.

https://ria.ru/20220523/kran-1790108755.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)