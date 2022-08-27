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ВС России с начала спецоперации уничтожили 4397 украинских танков - РИА Новости, 27.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/spetsoperatsiya-1812518480.html
ВС России с начала спецоперации уничтожили 4397 украинских танков
ВС России с начала спецоперации уничтожили 4397 украинских танков - РИА Новости, 27.08.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 4397 украинских танков
Российские войска с начала военной спецоперации уничтожили более 5,2 тысячи украинских танков, бронемашин и ракетных систем залпового огня (РСЗО), сообщило... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T13:06
2022-08-27T13:06
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские войска с начала военной спецоперации уничтожили более 5,2 тысячи украинских танков, бронемашин и ракетных систем залпового огня (РСЗО), сообщило Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1820 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4397 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3348 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5084 единицы специальной военной автомобильной техники", - информирует Минобороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс
13:06 27.08.2022
 
ВС России с начала спецоперации уничтожили 4397 украинских танков

Минобороны: ВС России с начала спецоперации уничтожили 4397 украинских танков

© РИА НовостиВыстрел из гаубицы "Гиацинт" батареи воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ во время специальной военной операции на Украине
Выстрел из гаубицы Гиацинт батареи воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости
Выстрел из гаубицы "Гиацинт" батареи воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские войска с начала военной спецоперации уничтожили более 5,2 тысячи украинских танков, бронемашин и ракетных систем залпового огня (РСЗО), сообщило Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1820 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4397 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3348 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5084 единицы специальной военной автомобильной техники", - информирует Минобороны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Минобороны об уничтожении склада ВСУ с боеприпасами и ракетами HIMARS - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 13:04Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили украинский склад с ракетами для HIMARS
 
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