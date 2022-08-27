https://ria.ru/20220827/spetsoperatsiya-1812518480.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили 4397 украинских танков

ВС России с начала спецоперации уничтожили 4397 украинских танков - РИА Новости, 27.08.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили 4397 украинских танков

Российские войска с начала военной спецоперации уничтожили более 5,2 тысячи украинских танков, бронемашин и ракетных систем залпового огня (РСЗО), сообщило... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T13:06

2022-08-27T13:06

2022-08-27T13:06

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские войска с начала военной спецоперации уничтожили более 5,2 тысячи украинских танков, бронемашин и ракетных систем залпового огня (РСЗО), сообщило Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1820 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4397 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3348 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5084 единицы специальной военной автомобильной техники", - информирует Минобороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220827/spetsoperatsiya-1812517935.html

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украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс