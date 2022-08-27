https://ria.ru/20220827/spetsoperatsiya-1812517458.html

Российская ПВО за сутки сбила 18 снарядов HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила 18 снарядов HIMARS - РИА Новости, 27.08.2022

Российская ПВО за сутки сбила 18 снарядов HIMARS

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили одну украинскую ракету "Точка-У" и 18 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T13:01

2022-08-27T13:01

2022-08-27T13:01

специальная военная операция на украине

в мире

сша

солнечный

херсонская область

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили одну украинскую ракету "Точка-У" и 18 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Перехвачены: баллистическая ракета "Точка-У" в районе Чернобаевки, а также 18 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, в районах населенных пунктов Надднепрянское Александровка, Солнечное, Схидное Херсонской области, а также в районе Антоновского моста", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки было сбито семь украинских дронов в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

https://ria.ru/20220827/zaes-1812516974.html

сша

солнечный

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, солнечный, херсонская область