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Российская ПВО за сутки сбила 18 снарядов HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила 18 снарядов HIMARS - РИА Новости, 27.08.2022
Российская ПВО за сутки сбила 18 снарядов HIMARS
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили одну украинскую ракету "Точка-У" и 18 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T13:01
2022-08-27T13:01
2022-08-27T13:01
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили одну украинскую ракету "Точка-У" и 18 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Перехвачены: баллистическая ракета "Точка-У" в районе Чернобаевки, а также 18 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, в районах населенных пунктов Надднепрянское Александровка, Солнечное, Схидное Херсонской области, а также в районе Антоновского моста", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки было сбито семь украинских дронов в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, солнечный, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Солнечный, Херсонская область
Российская ПВО за сутки сбила 18 снарядов HIMARS
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 18 снарядов HIMARS и одну "Точку-У"