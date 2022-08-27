https://ria.ru/20220827/spetsoperatsiya-1812516492.html

Российские ВКС сбили украинский МиГ-29

Российские ВКС сбили украинский МиГ-29 - РИА Новости, 27.08.2022

Российские ВКС сбили украинский МиГ-29

ВКС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Малиновки в ДНР, а также уничтожили самоходную огневую установку ЗРК "Бук-М1", заявили в субботу в... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T12:54

2022-08-27T12:54

2022-08-27T12:56

специальная военная операция на украине

украина

в мире

россия

донецкая народная республика

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ВКС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Малиновки в ДНР, а также уничтожили самоходную огневую установку ЗРК "Бук-М1", заявили в субботу в Минобороны России."ВКС России в районе населенного пункта Малиновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе Григоровка уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220827/ukraina-1812515465.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, россия, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны