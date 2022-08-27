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Российские ВКС сбили украинский МиГ-29 - РИА Новости, 27.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/spetsoperatsiya-1812516492.html
Российские ВКС сбили украинский МиГ-29
Российские ВКС сбили украинский МиГ-29 - РИА Новости, 27.08.2022
Российские ВКС сбили украинский МиГ-29
ВКС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Малиновки в ДНР, а также уничтожили самоходную огневую установку ЗРК "Бук-М1", заявили в субботу в... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T12:54
2022-08-27T12:56
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
донецкая народная республика
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ВКС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Малиновки в ДНР, а также уничтожили самоходную огневую установку ЗРК "Бук-М1", заявили в субботу в Минобороны России."ВКС России в районе населенного пункта Малиновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе Григоровка уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - сообщили в Минобороны.
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украина, в мире, россия, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Войска воздушно-космической обороны
12:54 27.08.2022 (обновлено: 12:56 27.08.2022)
 
Российские ВКС сбили украинский МиГ-29

Минобороны: российские ВКС сбили украинский МиГ-29 в районе Малиновки в ДНР

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАвиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ВКС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Малиновки в ДНР, а также уничтожили самоходную огневую установку ЗРК "Бук-М1", заявили в субботу в Минобороны России.
"ВКС России в районе населенного пункта Малиновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе Григоровка уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - сообщили в Минобороны.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаВойска воздушно-космической обороны
 
 
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