https://ria.ru/20220827/spetsoperatsiya-1812476714.html

ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении - РИА Новости, 27.08.2022

ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

Подразделения российских десантников остановили попытку прорыва украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении, сообщается на сайте Министерства... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T08:58

2022-08-27T08:58

2022-08-27T14:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Подразделения российских десантников остановили попытку прорыва украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении, сообщается на сайте Министерства обороны."Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников", — заявили в ведомстве.Как отмечается, для ответа использованы крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, артиллерия, штатное вооружение боевых машин десанта, стрелковое оружие.Всего убиты свыше 20 военнослужащих ВСУ и уничтожено более пяти единиц техники.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. По словам Владимира Путина, конечная цель боевых действий — "освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России".

https://ria.ru/20220826/panyutino-1812440191.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Работа ВДВ на Николаевско-Криворожском направлении. Кадры Минобороны РФ Подразделения ВДВ отразили попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении, уничтожено более 20 украинских националистов, сообщает Минобороны России 2022-08-27T08:58 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия