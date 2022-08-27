https://ria.ru/20220827/spetsoperatsiya-1812476714.html
ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении - РИА Новости, 27.08.2022
ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
Подразделения российских десантников остановили попытку прорыва украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении, сообщается на сайте Министерства... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T08:58
2022-08-27T08:58
2022-08-27T14:28
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Подразделения российских десантников остановили попытку прорыва украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении, сообщается на сайте Министерства обороны."Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников", — заявили в ведомстве.Как отмечается, для ответа использованы крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, артиллерия, штатное вооружение боевых машин десанта, стрелковое оружие.Всего убиты свыше 20 военнослужащих ВСУ и уничтожено более пяти единиц техники.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. По словам Владимира Путина, конечная цель боевых действий — "освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России".
https://ria.ru/20220826/panyutino-1812440191.html
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Работа ВДВ на Николаевско-Криворожском направлении. Кадры Минобороны РФ
Подразделения ВДВ отразили попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении, уничтожено более 20 украинских националистов, сообщает Минобороны России
2022-08-27T08:58
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
08:58 27.08.2022 (обновлено: 14:28 27.08.2022)
ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
Силы ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении