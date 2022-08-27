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Медведев провел в Пермском крае совещание по вопросам ОПК - РИА Новости, 27.08.2022
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Медведев провел в Пермском крае совещание по вопросам ОПК
Медведев провел в Пермском крае совещание по вопросам ОПК - РИА Новости, 27.08.2022
Медведев провел в Пермском крае совещание по вопросам ОПК
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провёл совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса в ходе рабочей поездки в Пермский край. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T20:49
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денис мантуров
игорь комаров
россия
пермский край
мотовилихинские заводы
дмитрий медведев
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провёл совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса в ходе рабочей поездки в Пермский край."Состоялось совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения гособоронзаказа с участием вице-премьера – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, руководителей оборонных предприятий", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".Он отметил, что в ходе рабочей поездки в Пермский край ему были показаны образцы техники и специальной продукции предприятий, входящих в ПАО "Мотовилихинские заводы", а также работа Пермского порохового завода.
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денис мантуров, игорь комаров, россия, пермский край, мотовилихинские заводы, дмитрий медведев, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Денис Мантуров, Игорь Комаров, Россия, Пермский край, Мотовилихинские заводы, Дмитрий Медведев, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
20:49 27.08.2022 (обновлено: 20:50 27.08.2022)
 
Медведев провел в Пермском крае совещание по вопросам ОПК

Медведев провел совещание по вопросам ОПК в ходе рабочей поездки в Пермский край

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провёл совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса в ходе рабочей поездки в Пермский край.
"Состоялось совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения гособоронзаказа с участием вице-премьера – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, руководителей оборонных предприятий", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".
Он отметил, что в ходе рабочей поездки в Пермский край ему были показаны образцы техники и специальной продукции предприятий, входящих в ПАО "Мотовилихинские заводы", а также работа Пермского порохового завода.
 
Денис МантуровИгорь КомаровРоссияПермский крайМотовилихинские заводыДмитрий МедведевОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
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