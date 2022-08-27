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Медведев провел в Пермском крае совещание по вопросам ОПК
Медведев провел в Пермском крае совещание по вопросам ОПК - РИА Новости, 27.08.2022
Медведев провел в Пермском крае совещание по вопросам ОПК
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провёл совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса в ходе рабочей поездки в Пермский край. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T20:49
2022-08-27T20:49
2022-08-27T20:50
денис мантуров
игорь комаров
россия
пермский край
мотовилихинские заводы
дмитрий медведев
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провёл совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса в ходе рабочей поездки в Пермский край."Состоялось совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения гособоронзаказа с участием вице-премьера – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, руководителей оборонных предприятий", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".Он отметил, что в ходе рабочей поездки в Пермский край ему были показаны образцы техники и специальной продукции предприятий, входящих в ПАО "Мотовилихинские заводы", а также работа Пермского порохового завода.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис мантуров, игорь комаров, россия, пермский край, мотовилихинские заводы, дмитрий медведев, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Денис Мантуров, Игорь Комаров, Россия, Пермский край, Мотовилихинские заводы, Дмитрий Медведев, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
20:49 27.08.2022 (обновлено: 20:50 27.08.2022)
Медведев провел в Пермском крае совещание по вопросам ОПК
Медведев провел совещание по вопросам ОПК в ходе рабочей поездки в Пермский край