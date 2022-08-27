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Медведев провел в Пермском крае совещание по вопросам ОПК

Медведев провел в Пермском крае совещание по вопросам ОПК - РИА Новости, 27.08.2022

Медведев провел в Пермском крае совещание по вопросам ОПК

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провёл совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса в ходе рабочей поездки в Пермский край. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T20:49

2022-08-27T20:49

2022-08-27T20:50

денис мантуров

игорь комаров

россия

пермский край

мотовилихинские заводы

дмитрий медведев

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провёл совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса в ходе рабочей поездки в Пермский край."Состоялось совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения гособоронзаказа с участием вице-премьера – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, руководителей оборонных предприятий", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".Он отметил, что в ходе рабочей поездки в Пермский край ему были показаны образцы техники и специальной продукции предприятий, входящих в ПАО "Мотовилихинские заводы", а также работа Пермского порохового завода.

россия

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

денис мантуров, игорь комаров, россия, пермский край, мотовилихинские заводы, дмитрий медведев, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)