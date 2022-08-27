https://ria.ru/20220827/sorevnovaniya-1812463114.html

Российская команда заняла второе место в конкурсе "Безопасный маршрут"

Российская команда заняла второе место в конкурсе "Безопасный маршрут" - РИА Новости, 27.08.2022

Российская команда заняла второе место в конкурсе "Безопасный маршрут"

Церемония закрытия конкурсов экипажей БМП "Суворовский натиск" и инженерных подразделений "Безопасный маршрут" прошла в китайской Корле, российские команды... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T05:37

2022-08-27T05:37

2022-08-27T05:37

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40769/23/407692390_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_5239a917d1ddd05b3712f5522464e805.jpg

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Церемония закрытия конкурсов экипажей БМП "Суворовский натиск" и инженерных подразделений "Безопасный маршрут" прошла в китайской Корле, российские команды заняли в конкурсах третье и второе места, сообщили в Минобороны России.В российском военном ведомстве уточнили, что в "Суворовском натиске" участвовали курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Один из российских экипажей БМП-3 под командованием курсанта Владимира Мурача признан лучшим экипажем.Российскую команду в конкурсе "Безопасный маршрут" представляли военнослужащие учебного центра инженерных войск. По итогам конкурса звания "лучший сапёр" был удостоен Александр Сидоров, который показал лучшее время в поиске мин. Лучшими понтонёрами тяжёлого механизированного моста, оператором путепрокладчика и оператором универсальной инженерной машины также стали россияне.В Армейских международных играх 2022 года на территории учебного центра сухопутных войск НОАК участвовало девять команд из пяти государств (Республика Беларусь, Российская Федерация, Боливарианская Республика Венесуэла, Исламская Республика Иран и Китайская Народная Республика).

https://ria.ru/20220827/boepripasy-1812462725.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия