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Российская команда заняла второе место в конкурсе "Безопасный маршрут"
Российская команда заняла второе место в конкурсе "Безопасный маршрут" - РИА Новости, 27.08.2022
Российская команда заняла второе место в конкурсе "Безопасный маршрут"
Церемония закрытия конкурсов экипажей БМП "Суворовский натиск" и инженерных подразделений "Безопасный маршрут" прошла в китайской Корле, российские команды... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T05:37
2022-08-27T05:37
2022-08-27T05:37
безопасность
россия
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Церемония закрытия конкурсов экипажей БМП "Суворовский натиск" и инженерных подразделений "Безопасный маршрут" прошла в китайской Корле, российские команды заняли в конкурсах третье и второе места, сообщили в Минобороны России.В российском военном ведомстве уточнили, что в "Суворовском натиске" участвовали курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Один из российских экипажей БМП-3 под командованием курсанта Владимира Мурача признан лучшим экипажем.Российскую команду в конкурсе "Безопасный маршрут" представляли военнослужащие учебного центра инженерных войск. По итогам конкурса звания "лучший сапёр" был удостоен Александр Сидоров, который показал лучшее время в поиске мин. Лучшими понтонёрами тяжёлого механизированного моста, оператором путепрокладчика и оператором универсальной инженерной машины также стали россияне.В Армейских международных играх 2022 года на территории учебного центра сухопутных войск НОАК участвовало девять команд из пяти государств (Республика Беларусь, Российская Федерация, Боливарианская Республика Венесуэла, Исламская Республика Иран и Китайская Народная Республика).
https://ria.ru/20220827/boepripasy-1812462725.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия
Российская команда заняла второе место в конкурсе "Безопасный маршрут"
Российские инженерные подразделения заняли второе место в конкурсе "Безопасный маршрут"
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости.
Церемония закрытия конкурсов экипажей БМП "Суворовский натиск" и инженерных подразделений "Безопасный маршрут" прошла в китайской Корле, российские команды заняли в конкурсах третье и второе места, сообщили
в Минобороны России.
"В этом году в Китайской Народной Республике прошли два состязания: "Суворовский натиск" – соревнование экипажей боевых машин пехоты, в котором российская команда завоевала общее третье место, и "Безопасный маршрут" – соревнование инженерных подразделений, в котором российские инженеры заняли общее второе место", - говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве уточнили, что в "Суворовском натиске" участвовали курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Один из российских экипажей БМП-3 под командованием курсанта Владимира Мурача признан лучшим экипажем.
Российскую команду в конкурсе "Безопасный маршрут" представляли военнослужащие учебного центра инженерных войск. По итогам конкурса звания "лучший сапёр" был удостоен Александр Сидоров, который показал лучшее время в поиске мин. Лучшими понтонёрами тяжёлого механизированного моста, оператором путепрокладчика и оператором универсальной инженерной машины также стали россияне.
В Армейских международных играх 2022 года на территории учебного центра сухопутных войск НОАК участвовало девять команд из пяти государств (Республика Беларусь, Российская Федерация, Боливарианская Республика Венесуэла, Исламская Республика Иран и Китайская Народная Республика).