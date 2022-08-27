Рейтинг@Mail.ru
ВВС Польши и Чехии будут патрулировать небо над Словакией - РИА Новости, 28.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220827/slovakiya-1812640074.html
ВВС Польши и Чехии будут патрулировать небо над Словакией
ВВС Польши и Чехии будут патрулировать небо над Словакией - РИА Новости, 28.08.2022
ВВС Польши и Чехии будут патрулировать небо над Словакией
Польские и чешские ВВС будут патрулировать воздушное пространство Словакии после прекращения эксплуатации истребителей МиГ-29, сообщает Польское радио. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-27T23:07
2022-08-28T05:15
в мире
словакия
миг-29
f-16
украина
чехия
мариуш блащак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597536586_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0bdc654ee3706cbec70dece4c35bb8c2.jpg
ВАРШАВА, 27 авг – РИА Новости. Польские и чешские ВВС будут патрулировать воздушное пространство Словакии после прекращения эксплуатации истребителей МиГ-29, сообщает Польское радио.Словакия в конце текущего августа выведет из эксплуатации истребители МиГ-29 советского производства. Глава минобороны Словакии предлагает передать 11 истребителей этого типа Украине.Декларация была подписана на авиабазе Кучиня в Словакии.Блащак, которого цитирует Польское радио, уточнил, что словацкое небо с польской стороны будет патрулировать пара истребителей F-16.
https://ria.ru/20220827/polsha-1812637830.html
словакия
украина
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597536586_159:0:1866:1280_1920x0_80_0_0_f689eabf6dc69fec0705cd764e8f413a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, миг-29, f-16, украина, чехия, мариуш блащак
В мире, Словакия, МиГ-29, F-16, Украина, Чехия, Мариуш Блащак
23:07 27.08.2022 (обновлено: 05:15 28.08.2022)
 
ВВС Польши и Чехии будут патрулировать небо над Словакией

ВВС Польши и Чехии будут патрулировать небо над Словакией, отказавшейся от МиГ-29

© Pixabay / jandzurГород Тренчин, Словакия
Город Тренчин, Словакия - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Pixabay / jandzur
Город Тренчин, Словакия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 авг – РИА Новости. Польские и чешские ВВС будут патрулировать воздушное пространство Словакии после прекращения эксплуатации истребителей МиГ-29, сообщает Польское радио.
Словакия в конце текущего августа выведет из эксплуатации истребители МиГ-29 советского производства. Глава минобороны Словакии предлагает передать 11 истребителей этого типа Украине.
"Глава министерства национальной обороны Польши, вице-премьер Мариуш Блащак вместе с министрами обороны Чехии и Словакии подписали декларацию о защите словацкого неба польскими и чешскими военно-воздушными силами. Миссия начнется 1 сентября и продлится полтора года", - говорится в сообщении.
Декларация была подписана на авиабазе Кучиня в Словакии.
Блащак, которого цитирует Польское радио, уточнил, что словацкое небо с польской стороны будет патрулировать пара истребителей F-16.
Польские военные - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 22:57
В Польше заявили о намерении продолжать закупки военной техники
 
В миреСловакияМиГ-29F-16УкраинаЧехияМариуш Блащак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала