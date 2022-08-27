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ВВС Польши и Чехии будут патрулировать небо над Словакией

ВВС Польши и Чехии будут патрулировать небо над Словакией - РИА Новости, 28.08.2022

ВВС Польши и Чехии будут патрулировать небо над Словакией

Польские и чешские ВВС будут патрулировать воздушное пространство Словакии после прекращения эксплуатации истребителей МиГ-29, сообщает Польское радио. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-27T23:07

2022-08-27T23:07

2022-08-28T05:15

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миг-29

f-16

украина

чехия

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 27 авг – РИА Новости. Польские и чешские ВВС будут патрулировать воздушное пространство Словакии после прекращения эксплуатации истребителей МиГ-29, сообщает Польское радио.Словакия в конце текущего августа выведет из эксплуатации истребители МиГ-29 советского производства. Глава минобороны Словакии предлагает передать 11 истребителей этого типа Украине.Декларация была подписана на авиабазе Кучиня в Словакии.Блащак, которого цитирует Польское радио, уточнил, что словацкое небо с польской стороны будет патрулировать пара истребителей F-16.

https://ria.ru/20220827/polsha-1812637830.html

словакия

украина

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в мире, словакия, миг-29, f-16, украина, чехия, мариуш блащак