https://ria.ru/20220827/slovakiya-1812640074.html
ВВС Польши и Чехии будут патрулировать небо над Словакией
ВВС Польши и Чехии будут патрулировать небо над Словакией - РИА Новости, 28.08.2022
ВВС Польши и Чехии будут патрулировать небо над Словакией
Польские и чешские ВВС будут патрулировать воздушное пространство Словакии после прекращения эксплуатации истребителей МиГ-29, сообщает Польское радио. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-27T23:07
2022-08-27T23:07
2022-08-28T05:15
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миг-29
f-16
украина
чехия
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 27 авг – РИА Новости. Польские и чешские ВВС будут патрулировать воздушное пространство Словакии после прекращения эксплуатации истребителей МиГ-29, сообщает Польское радио.Словакия в конце текущего августа выведет из эксплуатации истребители МиГ-29 советского производства. Глава минобороны Словакии предлагает передать 11 истребителей этого типа Украине.Декларация была подписана на авиабазе Кучиня в Словакии.Блащак, которого цитирует Польское радио, уточнил, что словацкое небо с польской стороны будет патрулировать пара истребителей F-16.
https://ria.ru/20220827/polsha-1812637830.html
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в мире, словакия, миг-29, f-16, украина, чехия, мариуш блащак
В мире, Словакия, МиГ-29, F-16, Украина, Чехия, Мариуш Блащак
23:07 27.08.2022 (обновлено: 05:15 28.08.2022)
ВВС Польши и Чехии будут патрулировать небо над Словакией
ВВС Польши и Чехии будут патрулировать небо над Словакией, отказавшейся от МиГ-29