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Мир состоит не только из Америки и Европы, заявил глава МИД Венгрии - РИА Новости, 27.08.2022
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Мир состоит не только из Америки и Европы, заявил глава МИД Венгрии
Мир состоит не только из Америки и Европы, заявил глава МИД Венгрии - РИА Новости, 27.08.2022
Мир состоит не только из Америки и Европы, заявил глава МИД Венгрии
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир состоит не только из Америки и Европы, либеральной политике недостает РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T22:08
2022-08-27T22:08
в мире
виктор орбан
европа
америка
венгрия
нато
мид венгрии
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 27 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир состоит не только из Америки и Европы, либеральной политике недостает уважения к другим государствам, а венгерскую политику, основанную на уважении, ценят в большинстве стран мира."Мир состоит не только из Америки и Европы... Атмосфера в мире за пределами Америки и Европы совершенно, полностью другая, чем о ней здесь, в Европе, пишут либеральные СМИ... В подавляющем большинстве стран, помимо Северной Америки и Европы, высказываемые здесь, в Европе, нарративы терпят полную неудачу... Венгерская внешняя политика и вообще политика в мире, за исключением небольшой части, в подавляющем большинстве стран пользуется очень серьезным уважением", - сказал Сийярто, выступая на общественном форуме "Транзит" в городе Тихань. Трансляция выступления велась в соцсетях.Он отметил, что "в мире серьезно относятся к тому, кто говорит искренне, правдиво и прямо и кто действует в соответствии с национальными интересами"."И, конечно, можно писать в либеральных СМИ: "ну какой там мир за пределами Северной Америки и Европы?" Ну а какой? Стоит пойти и посмотреть. И еще важный момент. Чего не хватает в либеральной политике, либеральной внешней политике, либеральном мышлении - это уважения. Мы, венгры, свою внешнюю политику основываем на взаимном уважении. Мы строим внешнюю политику не для того, чтобы говорить другим странам, как им поступать, не для того, чтобы учить других, не для того, чтобы говорить о других странах так, как о нас говорит в сенате американский посол. Мы осуществляем внешнюю политику для того, чтобы построить полезные для страны связи. И эта стратегия внешней политики, основанной на взаимном уважении, в большой части мира вызывает уважение", - сказал Сийярто.В ходе визита в Москву 1 февраля премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт приветствует диалог между Россией и западными союзниками и предлагает "венгерскую модель": будучи членами НАТО и Евросоюза, поддерживать хорошие отношения с Россией, основанные на взаимном уважении.
https://ria.ru/20220827/ekonomika-1812630060.html
https://ria.ru/20220824/vengriya-1811749317.html
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в мире, виктор орбан, европа, америка, венгрия, нато, мид венгрии, петер сийярто
В мире, Виктор Орбан, Европа, Америка, Венгрия, НАТО, МИД Венгрии, Петер Сийярто
22:08 27.08.2022
 
Мир состоит не только из Америки и Европы, заявил глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии Сийярто: Америке и Европе недостает уважения к другим государствам

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир состоит не только из Америки и Европы, либеральной политике недостает уважения к другим государствам, а венгерскую политику, основанную на уважении, ценят в большинстве стран мира.
"Мир состоит не только из Америки и Европы... Атмосфера в мире за пределами Америки и Европы совершенно, полностью другая, чем о ней здесь, в Европе, пишут либеральные СМИ... В подавляющем большинстве стран, помимо Северной Америки и Европы, высказываемые здесь, в Европе, нарративы терпят полную неудачу... Венгерская внешняя политика и вообще политика в мире, за исключением небольшой части, в подавляющем большинстве стран пользуется очень серьезным уважением", - сказал Сийярто, выступая на общественном форуме "Транзит" в городе Тихань. Трансляция выступления велась в соцсетях.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 22:03
Изменения в мировой экономике идут с Востока, считает глава МИД Венгрии
Он отметил, что "в мире серьезно относятся к тому, кто говорит искренне, правдиво и прямо и кто действует в соответствии с национальными интересами".
"И, конечно, можно писать в либеральных СМИ: "ну какой там мир за пределами Северной Америки и Европы?" Ну а какой? Стоит пойти и посмотреть. И еще важный момент. Чего не хватает в либеральной политике, либеральной внешней политике, либеральном мышлении - это уважения. Мы, венгры, свою внешнюю политику основываем на взаимном уважении. Мы строим внешнюю политику не для того, чтобы говорить другим странам, как им поступать, не для того, чтобы учить других, не для того, чтобы говорить о других странах так, как о нас говорит в сенате американский посол. Мы осуществляем внешнюю политику для того, чтобы построить полезные для страны связи. И эта стратегия внешней политики, основанной на взаимном уважении, в большой части мира вызывает уважение", - сказал Сийярто.
В ходе визита в Москву 1 февраля премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт приветствует диалог между Россией и западными союзниками и предлагает "венгерскую модель": будучи членами НАТО и Евросоюза, поддерживать хорошие отношения с Россией, основанные на взаимном уважении.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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В миреВиктор ОрбанЕвропаАмерикаВенгрияНАТОМИД ВенгрииПетер Сийярто
 
 
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