https://ria.ru/20220827/siyyarto-1812631169.html

Мир состоит не только из Америки и Европы, заявил глава МИД Венгрии

Мир состоит не только из Америки и Европы, заявил глава МИД Венгрии - РИА Новости, 27.08.2022

Мир состоит не только из Америки и Европы, заявил глава МИД Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир состоит не только из Америки и Европы, либеральной политике недостает РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T22:08

2022-08-27T22:08

2022-08-27T22:08

в мире

виктор орбан

европа

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мид венгрии

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 27 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир состоит не только из Америки и Европы, либеральной политике недостает уважения к другим государствам, а венгерскую политику, основанную на уважении, ценят в большинстве стран мира."Мир состоит не только из Америки и Европы... Атмосфера в мире за пределами Америки и Европы совершенно, полностью другая, чем о ней здесь, в Европе, пишут либеральные СМИ... В подавляющем большинстве стран, помимо Северной Америки и Европы, высказываемые здесь, в Европе, нарративы терпят полную неудачу... Венгерская внешняя политика и вообще политика в мире, за исключением небольшой части, в подавляющем большинстве стран пользуется очень серьезным уважением", - сказал Сийярто, выступая на общественном форуме "Транзит" в городе Тихань. Трансляция выступления велась в соцсетях.Он отметил, что "в мире серьезно относятся к тому, кто говорит искренне, правдиво и прямо и кто действует в соответствии с национальными интересами"."И, конечно, можно писать в либеральных СМИ: "ну какой там мир за пределами Северной Америки и Европы?" Ну а какой? Стоит пойти и посмотреть. И еще важный момент. Чего не хватает в либеральной политике, либеральной внешней политике, либеральном мышлении - это уважения. Мы, венгры, свою внешнюю политику основываем на взаимном уважении. Мы строим внешнюю политику не для того, чтобы говорить другим странам, как им поступать, не для того, чтобы учить других, не для того, чтобы говорить о других странах так, как о нас говорит в сенате американский посол. Мы осуществляем внешнюю политику для того, чтобы построить полезные для страны связи. И эта стратегия внешней политики, основанной на взаимном уважении, в большой части мира вызывает уважение", - сказал Сийярто.В ходе визита в Москву 1 февраля премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт приветствует диалог между Россией и западными союзниками и предлагает "венгерскую модель": будучи членами НАТО и Евросоюза, поддерживать хорошие отношения с Россией, основанные на взаимном уважении.

https://ria.ru/20220827/ekonomika-1812630060.html

https://ria.ru/20220824/vengriya-1811749317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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