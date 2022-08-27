https://ria.ru/20220827/siriya-1812631548.html

Боевики напали на пост Вооруженных сил Сирии

Боевики напали на пост Вооруженных сил Сирии - РИА Новости, 27.08.2022

Боевики напали на пост Вооруженных сил Сирии

Боевики из района контролируемого США Эт-Танфа в Сирии напали на пост отряда 134-й танковой бригады Вооруженных сил Сирии в районе западнее горы... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T22:11

2022-08-27T22:11

2022-08-27T22:11

в мире

сша

эт-танф

россия

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564581370_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_9595015b9efaca96c333ea59346a0a2e.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Боевики из района контролируемого США Эт-Танфа в Сирии напали на пост отряда 134-й танковой бригады Вооруженных сил Сирии в районе западнее горы Телль-Эт-Тувайед, один военнослужащий погиб, двое ранены, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.Он отметил, что очередной инцидент, повлекший гибель и ранения среди военнослужащих сирийских правительственных сил, демонстрирует неспособность возглавляемой США так называемой "антитеррористической коалиции" обеспечить контроль над районом Эт-Танф и пресечение террористических актов."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб – два обстрела, в провинции Латакия - один обстрел", - добавил Егоров.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20220708/gumpomosch-1801353393.html

сша

эт-танф

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, эт-танф, россия, сирия