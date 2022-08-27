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Боевики напали на пост Вооруженных сил Сирии - РИА Новости, 27.08.2022
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Боевики напали на пост Вооруженных сил Сирии
Боевики напали на пост Вооруженных сил Сирии - РИА Новости, 27.08.2022
Боевики напали на пост Вооруженных сил Сирии
Боевики из района контролируемого США Эт-Танфа в Сирии напали на пост отряда 134-й танковой бригады Вооруженных сил Сирии в районе западнее горы... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T22:11
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Боевики из района контролируемого США Эт-Танфа в Сирии напали на пост отряда 134-й танковой бригады Вооруженных сил Сирии в районе западнее горы Телль-Эт-Тувайед, один военнослужащий погиб, двое ранены, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.Он отметил, что очередной инцидент, повлекший гибель и ранения среди военнослужащих сирийских правительственных сил, демонстрирует неспособность возглавляемой США так называемой "антитеррористической коалиции" обеспечить контроль над районом Эт-Танф и пресечение террористических актов."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб – два обстрела, в провинции Латакия - один обстрел", - добавил Егоров.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, сша, эт-танф, россия, сирия
В мире, США, Эт-Танф, Россия, Сирия
22:11 27.08.2022
 
Боевики напали на пост Вооруженных сил Сирии

При нападении боевиков в районе западнее горы Телль-Эт-Тувайед погиб сирийский военный

© Фото : SANAСирийские военные
Сирийские военные - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Фото : SANA
Сирийские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Боевики из района контролируемого США Эт-Танфа в Сирии напали на пост отряда 134-й танковой бригады Вооруженных сил Сирии в районе западнее горы Телль-Эт-Тувайед, один военнослужащий погиб, двое ранены, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
"Боевиками незаконных вооруженных формирований, действующих в районе Эт-Танф на территории, находящейся под контролем возглавляемой США "международной коалиции", совершено нападение на пост сводного отряда 134-й танковой бригады вооруженных сил САР в районе западнее горы Телль-Эт-Тувайед. В результате подрыва ударного беспилотного летательного аппарата кустарного производства, запущенного боевиками, один военнослужащий ВС САР погиб, еще двое получили тяжелые ранения", - сказал Егоров на брифинге.
Он отметил, что очередной инцидент, повлекший гибель и ранения среди военнослужащих сирийских правительственных сил, демонстрирует неспособность возглавляемой США так называемой "антитеррористической коалиции" обеспечить контроль над районом Эт-Танф и пресечение террористических актов.
"За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб – два обстрела, в провинции Латакия - один обстрел", - добавил Егоров.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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