23:35 27.08.2022 (обновлено: 05:15 28.08.2022)
Премьер Албании высмеял задержание россиян у оружейного завода
Премьер Албании Рама назвал слова о шпионаже на оружейном заводе в городе Грамши смешными
© AP Photo / Boris GrdanoskiПремьер-министр Албании Эди Рама
© AP Photo / Boris Grdanoski
Премьер-министр Албании Эди Рама. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Премьер-министр Албании Эди Рама впервые высказался об инциденте с задержанием двух россиян и одного украинца у оружейного завода в албанском городе Грамши, назвав смешными заявления о шпионаже на объекте, сообщает издание Albanian Daily news.
"Туман, поднявшийся над так называемыми особо важными объектами, был поводом для слез и смеха. Это даже не заводы, которые производят оружие. Они деклассифицированы как объекты особой важности. У них отключили свет - они дошли до того, что поскольку не могут позволить себе оплатить счета за электричество. У них есть несколько охранников для защиты от посягательств. Говорить, что осуществлялся шпионаж путем фабрикации остатков коммунизма, — это очень смешно. Что должно волновать нас - это то, каковы были реальные намерения этих людей в нашей стране. Шпионская миссия со спортивным автомобилем, выглядящим так, будто он кричит, мол, поймай меня, - это смешно", - сказал премьер.
Как сообщало издание Albanian Daily news, 33-летняя россиянка Светлана Тимофеева и ее 23-летний соотечественник Михаил Зорин, а также гражданин Украины Федор Алпатов были задержаны 20 августа при попытке проникновения на оружейный завод в албанском городе Грамши. Им вменяют сбор секретной информации, подрывающий суверенитет и национальную безопасность Албании, совершенный группой лиц, все трое арестованы. Посольство России в Албании сообщало, что не получило информации от властей страны о задержании россиян.