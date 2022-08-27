https://ria.ru/20220827/shpionazh-1812642126.html

Премьер Албании высмеял задержание россиян у оружейного завода

Премьер Албании высмеял задержание россиян у оружейного завода - РИА Новости, 28.08.2022

Премьер Албании высмеял задержание россиян у оружейного завода

Премьер-министр Албании Эди Рама впервые высказался об инциденте с задержанием двух россиян и одного украинца у оружейного завода в албанском городе Грамши,... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-27T23:35

2022-08-27T23:35

2022-08-28T05:15

в мире

албания

россия

украина

эди рама

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563983643_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_df54d3b7d294917c72c3c5130d1d32ca.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Премьер-министр Албании Эди Рама впервые высказался об инциденте с задержанием двух россиян и одного украинца у оружейного завода в албанском городе Грамши, назвав смешными заявления о шпионаже на объекте, сообщает издание Albanian Daily news."Туман, поднявшийся над так называемыми особо важными объектами, был поводом для слез и смеха. Это даже не заводы, которые производят оружие. Они деклассифицированы как объекты особой важности. У них отключили свет - они дошли до того, что поскольку не могут позволить себе оплатить счета за электричество. У них есть несколько охранников для защиты от посягательств. Говорить, что осуществлялся шпионаж путем фабрикации остатков коммунизма, — это очень смешно. Что должно волновать нас - это то, каковы были реальные намерения этих людей в нашей стране. Шпионская миссия со спортивным автомобилем, выглядящим так, будто он кричит, мол, поймай меня, - это смешно", - сказал премьер.Как сообщало издание Albanian Daily news, 33-летняя россиянка Светлана Тимофеева и ее 23-летний соотечественник Михаил Зорин, а также гражданин Украины Федор Алпатов были задержаны 20 августа при попытке проникновения на оружейный завод в албанском городе Грамши. Им вменяют сбор секретной информации, подрывающий суверенитет и национальную безопасность Албании, совершенный группой лиц, все трое арестованы. Посольство России в Албании сообщало, что не получило информации от властей страны о задержании россиян.

https://ria.ru/20220821/albaniya-1811176406.html

албания

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, албания, россия, украина, эди рама