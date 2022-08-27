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Премьер Албании высмеял задержание россиян у оружейного завода - РИА Новости, 28.08.2022
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Премьер Албании высмеял задержание россиян у оружейного завода
Премьер Албании высмеял задержание россиян у оружейного завода - РИА Новости, 28.08.2022
Премьер Албании высмеял задержание россиян у оружейного завода
Премьер-министр Албании Эди Рама впервые высказался об инциденте с задержанием двух россиян и одного украинца у оружейного завода в албанском городе Грамши,... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-27T23:35
2022-08-28T05:15
в мире
албания
россия
украина
эди рама
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Премьер-министр Албании Эди Рама впервые высказался об инциденте с задержанием двух россиян и одного украинца у оружейного завода в албанском городе Грамши, назвав смешными заявления о шпионаже на объекте, сообщает издание Albanian Daily news."Туман, поднявшийся над так называемыми особо важными объектами, был поводом для слез и смеха. Это даже не заводы, которые производят оружие. Они деклассифицированы как объекты особой важности. У них отключили свет - они дошли до того, что поскольку не могут позволить себе оплатить счета за электричество. У них есть несколько охранников для защиты от посягательств. Говорить, что осуществлялся шпионаж путем фабрикации остатков коммунизма, — это очень смешно. Что должно волновать нас - это то, каковы были реальные намерения этих людей в нашей стране. Шпионская миссия со спортивным автомобилем, выглядящим так, будто он кричит, мол, поймай меня, - это смешно", - сказал премьер.Как сообщало издание Albanian Daily news, 33-летняя россиянка Светлана Тимофеева и ее 23-летний соотечественник Михаил Зорин, а также гражданин Украины Федор Алпатов были задержаны 20 августа при попытке проникновения на оружейный завод в албанском городе Грамши. Им вменяют сбор секретной информации, подрывающий суверенитет и национальную безопасность Албании, совершенный группой лиц, все трое арестованы. Посольство России в Албании сообщало, что не получило информации от властей страны о задержании россиян.
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в мире, албания, россия, украина, эди рама
В мире, Албания, Россия, Украина, Эди Рама
23:35 27.08.2022 (обновлено: 05:15 28.08.2022)
 
Премьер Албании высмеял задержание россиян у оружейного завода

Премьер Албании Рама назвал слова о шпионаже на оружейном заводе в городе Грамши смешными

© AP Photo / Boris GrdanoskiПремьер-министр Албании Эди Рама
Премьер-министр Албании Эди Рама - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / Boris Grdanoski
Премьер-министр Албании Эди Рама. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Премьер-министр Албании Эди Рама впервые высказался об инциденте с задержанием двух россиян и одного украинца у оружейного завода в албанском городе Грамши, назвав смешными заявления о шпионаже на объекте, сообщает издание Albanian Daily news.
"Туман, поднявшийся над так называемыми особо важными объектами, был поводом для слез и смеха. Это даже не заводы, которые производят оружие. Они деклассифицированы как объекты особой важности. У них отключили свет - они дошли до того, что поскольку не могут позволить себе оплатить счета за электричество. У них есть несколько охранников для защиты от посягательств. Говорить, что осуществлялся шпионаж путем фабрикации остатков коммунизма, — это очень смешно. Что должно волновать нас - это то, каковы были реальные намерения этих людей в нашей стране. Шпионская миссия со спортивным автомобилем, выглядящим так, будто он кричит, мол, поймай меня, - это смешно", - сказал премьер.
Как сообщало издание Albanian Daily news, 33-летняя россиянка Светлана Тимофеева и ее 23-летний соотечественник Михаил Зорин, а также гражданин Украины Федор Алпатов были задержаны 20 августа при попытке проникновения на оружейный завод в албанском городе Грамши. Им вменяют сбор секретной информации, подрывающий суверенитет и национальную безопасность Албании, совершенный группой лиц, все трое арестованы. Посольство России в Албании сообщало, что не получило информации от властей страны о задержании россиян.
Сотрудник полиции Албании - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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