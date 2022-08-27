https://ria.ru/20220827/shkola-1812533320.html

В школах ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях будет вооруженная охрана

В школах ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях будет вооруженная охрана - РИА Новости, 27.08.2022

В школах ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях будет вооруженная охрана

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить вооруженную охрану в школах ДНР, ЛНР и на освобождаемых территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T14:49

2022-08-27T14:49

2022-08-27T15:25

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить вооруженную охрану в школах ДНР, ЛНР и на освобождаемых территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей с 1 сентября, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Президент дал отдельное поручение Министерству внутренних дел, Росгвардии обеспечить меры охраны и безопасности всех школ во всех пяти регионах. Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должно быть постоянно минимум два человека вооруженной охраны. Это и Росгвардия, и МВД России, и МВД ДНР и ЛНР, и специально отобранные лицензированные частные охранные предприятия", - сказал Кириенко в "Сириусе" на "Практикуме наставников" для учителей ЛНР и ДНР.Он отметил, что на указанных территориях будут приняты разные решения для обеспечения школ вооруженной охраной."В любом случае эта задача должна быть решена, на это выделено специальное финансирование из бюджета РФ. Понимаем, насколько важна безопасность для начала учебного процесса", - сообщил Кириенко.Некоторые школы ДНР, в Херсоне и в части районов Запорожья могут начать работу с 1 сентября, а после перейти на дистанционную форму обучения, либо будут перевозить детей в спокойные районы, сообщил Кириенко."Не везде школы смогут полностью начать работу (в ДНР и ЛНР - ред.). Где-то, где близкие линии соприкосновения, к сожалению, продолжаются обстрелы. К сожалению, мы видим, что специально стреляют по школам. Рисковать жизнью учеников, учителей недопустимо, поэтому мы понимаем, что в отдельных районах Донецкой Народной Республики, в Херсоне и в части районов Запорожья подучится такая комбинированная история, что либо школы начинают работать 1 сентября, потом переходят на дистанционную, смешанную систему, или детишек просто будем перевозить в школы в ближайшие районы, где спокойно", - сказал Кириенко в видеообращении на практикуме в "Сириусе".

https://ria.ru/20220826/gumpomosch-1812442604.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, владимир путин