https://ria.ru/20220827/reysy-1812594395.html
СМИ узнали о планах сократить время перелетов на юг
СМИ узнали о планах сократить время перелетов на юг - РИА Новости, 27.08.2022
СМИ узнали о планах сократить время перелетов на юг
Власти обсудят возможность спрямить маршрут из Москвы на юг страны для гражданских самолетов за счет выделения части воздушного пространства, которое было... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T18:56
2022-08-27T18:56
2022-08-27T19:23
москва
сочи
турция
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Власти обсудят возможность спрямить маршрут из Москвы на юг страны для гражданских самолетов за счет выделения части воздушного пространства, которое было закрыто из-за специальной военной операции на Украине. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в авиакомпаниях.С начала спецоперации воздушное пространство над рядом центральных и южных регионов России было закрыто. Как сообщили источники РБК, на разъяснительном совещании Госкорпорации по организации воздушного движения с представителями авиакомпаний обсудят вопрос выделения коридора для рейсов в Сочи и Турцию. Встреча пройдет в понедельник, 29 августа. При этом в Росавиации комментировать информацию отказались.В случае положительного решения время полета из Москвы в Сочи сократится на 20 минут, а обратно — на десять, отметил один из источников.С 24 февраля Росавиация запретила полеты в 11 аэропортов на юге России: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.Аэропорт Сочи не прекращал работу, однако время в пути из Москвы выросло с двух с половиной часов до четырех.
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москва, сочи, турция, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Москва, Сочи, Турция, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
18:56 27.08.2022 (обновлено: 19:23 27.08.2022)
СМИ узнали о планах сократить время перелетов на юг
РБК: российские власти могут выделить коридор для сокращения времени полета в Турцию