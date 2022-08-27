https://ria.ru/20220827/pozhary-1812584085.html

В Рязанской области устранили угрозы для населенных пунктов из-за пожаров

В Рязанской области устранили угрозы для населенных пунктов из-за пожаров - РИА Новости, 27.08.2022

В Рязанской области устранили угрозы для населенных пунктов из-за пожаров

Населенным пунктам из-за пожаров в Рязанской области ничто не угрожает, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T18:13

2022-08-27T18:13

2022-08-27T18:13

происшествия

рязанская область

москва

природные пожары в россии

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Населенным пунктам из-за пожаров в Рязанской области ничто не угрожает, сообщает пресс-служба кабмина.В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, дым от которых идет в соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на субботу составляет почти 19,28 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа.В пресс-службе правительства отметили, что в Нижегородской области и Марий Эл пожары также локализованы, идет борьба с задымлением и работы по ликвидации последствий пожаров."На территории всех трех регионов постоянно мониторится лесопожарная обстановка", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20220826/pozhary-1812340642.html

рязанская область

москва

московская область (подмосковье)

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