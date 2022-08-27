В Рязанской области устранили угрозы для населенных пунктов из-за пожаров
Власти Рязанской области сообщили об отсутствии угроз для населенных пунктов из-за пожаров
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобиль противопожарной службы МЧС России в Рязанской области
Автомобиль противопожарной службы МЧС России в Рязанской области. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Населенным пунктам из-за пожаров в Рязанской области ничто не угрожает, сообщает пресс-служба кабмина.
В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, дым от которых идет в соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на субботу составляет почти 19,28 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа.
"Угроз для населенных пунктов нет. Пять населенных пунктов, которые находились в зоне риска, обнесены двойным кольцом защитной полосы. В них постоянно находится контингент людей, которые обеспечивают безопасность жилья", - говорится в сообщении.
В пресс-службе правительства отметили, что в Нижегородской области и Марий Эл пожары также локализованы, идет борьба с задымлением и работы по ликвидации последствий пожаров.
"На территории всех трех регионов постоянно мониторится лесопожарная обстановка", - указывается в сообщении.
26 августа, 16:10В Рязанской области потушили все верховые пожары