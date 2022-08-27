Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области устранили угрозы для населенных пунктов из-за пожаров - РИА Новости, 27.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220827/pozhary-1812584085.html
В Рязанской области устранили угрозы для населенных пунктов из-за пожаров
В Рязанской области устранили угрозы для населенных пунктов из-за пожаров - РИА Новости, 27.08.2022
В Рязанской области устранили угрозы для населенных пунктов из-за пожаров
Населенным пунктам из-за пожаров в Рязанской области ничто не угрожает, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T18:13
2022-08-27T18:13
происшествия
рязанская область
москва
природные пожары в россии
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811418060_0:289:2850:1892_1920x0_80_0_0_62ad84182e40f0af31186520b4f861c1.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Населенным пунктам из-за пожаров в Рязанской области ничто не угрожает, сообщает пресс-служба кабмина.В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, дым от которых идет в соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на субботу составляет почти 19,28 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа.В пресс-службе правительства отметили, что в Нижегородской области и Марий Эл пожары также локализованы, идет борьба с задымлением и работы по ликвидации последствий пожаров."На территории всех трех регионов постоянно мониторится лесопожарная обстановка", - указывается в сообщении.
https://ria.ru/20220826/pozhary-1812340642.html
рязанская область
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811418060_0:0:2720:2040_1920x0_80_0_0_577aa8daf69b8fa4ba773fee01ffe27b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязанская область, москва, природные пожары в россии, московская область (подмосковье)
Происшествия, Рязанская область, Москва, Природные пожары в России, Московская область (Подмосковье)
18:13 27.08.2022
 
В Рязанской области устранили угрозы для населенных пунктов из-за пожаров

Власти Рязанской области сообщили об отсутствии угроз для населенных пунктов из-за пожаров

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобиль противопожарной службы МЧС России в Рязанской области
Автомобиль противопожарной службы МЧС России в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Автомобиль противопожарной службы МЧС России в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Населенным пунктам из-за пожаров в Рязанской области ничто не угрожает, сообщает пресс-служба кабмина.
В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, дым от которых идет в соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на субботу составляет почти 19,28 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа.
"Угроз для населенных пунктов нет. Пять населенных пунктов, которые находились в зоне риска, обнесены двойным кольцом защитной полосы. В них постоянно находится контингент людей, которые обеспечивают безопасность жилья", - говорится в сообщении.
В пресс-службе правительства отметили, что в Нижегородской области и Марий Эл пожары также локализованы, идет борьба с задымлением и работы по ликвидации последствий пожаров.
"На территории всех трех регионов постоянно мониторится лесопожарная обстановка", - указывается в сообщении.
Вертолет противопожарной службы МЧС России во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 16:10
В Рязанской области потушили все верховые пожары
 
ПроисшествияРязанская областьМоскваПриродные пожары в РоссииМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала