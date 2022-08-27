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В Рязанской области сократят группировку по тушению лесных пожаров - РИА Новости, 27.08.2022
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В Рязанской области сократят группировку по тушению лесных пожаров
В Рязанской области сократят группировку по тушению лесных пожаров - РИА Новости, 27.08.2022
В Рязанской области сократят группировку по тушению лесных пожаров
Силы и средства на тушении пожаров в Рязанской области будут сокращать из-за улучшения ситуации, заявил журналистам врио губернатора региона Павел Малков. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T14:46
2022-08-27T14:46
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
сергей аноприенко
павел малков
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РЯЗАНЬ, 27 авг – РИА Новости. Силы и средства на тушении пожаров в Рязанской области будут сокращать из-за улучшения ситуации, заявил журналистам врио губернатора региона Павел Малков.Он добавил, что ни одному населенному пункту пожар не угрожает."Принято консолидированное решение, что группировку надо постепенно сокращать, потому что мы видим, что на определенных квадратах полностью никакой активности пожара нет, все протушено, и необходимости сохранять там контингент…, высокую концентрацию сил – нет", - подчеркнул Малков.Ту же информацию журналистам подтвердил замглавы Минприроды РФ Сергей Аноприенко."Есть значительное количество площади очага, которое уже не нуждается в таком присутствии сил и средств Москвы. Пожар весь понятен и локализован, открытых кромок горения нет, за исключением тех кромок, где ведутся отжиги методом встречного пала. Естественно, последствия этих отжигов мы видим вокруг себя – это дымы", - сказал он.В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, смог от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на субботу составляет почти 19,28 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа.Ранее сообщалось, что численность группировки по тушению пожаров в Рязанской области увеличили до 9,6 тысячи человек, работают 2,6 тысячи единиц техники, в том числе 18 воздушных судов. При этом Малков говорил, что 90% группировки составляют силы из Москвы.
https://ria.ru/20220826/pozhary-1812265049.html
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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, сергей аноприенко, павел малков
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Россия, Сергей Аноприенко, Павел Малков
14:46 27.08.2022
 
В Рязанской области сократят группировку по тушению лесных пожаров

В Рязанской области сократят группировку по тушению пожаров из-за улучшения ситуации

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобиль противопожарной службы МЧС России в Рязанской области
Автомобиль противопожарной службы МЧС России в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Автомобиль противопожарной службы МЧС России в Рязанской области. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 27 авг – РИА Новости. Силы и средства на тушении пожаров в Рязанской области будут сокращать из-за улучшения ситуации, заявил журналистам врио губернатора региона Павел Малков.
"Ситуация полностью контролируемая. Мы перешли от ситуативной обороны, ликвидации прорывов полностью к плановой работе от обозначенных границ пожара внутрь потушения. Видим, что ситуация с тушением меняется к лучшему", - сказал Малков.
Он добавил, что ни одному населенному пункту пожар не угрожает.
"Принято консолидированное решение, что группировку надо постепенно сокращать, потому что мы видим, что на определенных квадратах полностью никакой активности пожара нет, все протушено, и необходимости сохранять там контингент…, высокую концентрацию сил – нет", - подчеркнул Малков.
Ту же информацию журналистам подтвердил замглавы Минприроды РФ Сергей Аноприенко.
Специальная техника противопожарной службы МЧС России и техника коммунальных служб неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 14:19
Дымящийся лес, обугленная земля: пожары в Рязанской области
"Есть значительное количество площади очага, которое уже не нуждается в таком присутствии сил и средств Москвы. Пожар весь понятен и локализован, открытых кромок горения нет, за исключением тех кромок, где ведутся отжиги методом встречного пала. Естественно, последствия этих отжигов мы видим вокруг себя – это дымы", - сказал он.
В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, смог от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на субботу составляет почти 19,28 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа.
Ранее сообщалось, что численность группировки по тушению пожаров в Рязанской области увеличили до 9,6 тысячи человек, работают 2,6 тысячи единиц техники, в том числе 18 воздушных судов. При этом Малков говорил, что 90% группировки составляют силы из Москвы.
Вертолеты МЧС у водоема среди леса в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 11:56
Встречный отжиг помог остановить рязанский пожар в северном направлении
 
ПроисшествияРязанская областьПриродные пожары в РоссииМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)РоссияСергей АноприенкоПавел Малков
 
 
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