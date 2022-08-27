https://ria.ru/20220827/pozhary-1812528560.html

Лесные пожары в Рязанской области перешли на торфяники

Лесные пожары в Рязанской области перешли на торфяники - РИА Новости, 27.08.2022

Лесные пожары в Рязанской области перешли на торфяники

Лесные пожары в Рязанской области перешли на торфяники, там работает авиация, заявил журналистам замглавы Минприроды Сергей Аноприенко. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T14:34

2022-08-27T14:34

2022-08-27T15:31

природные пожары в россии

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

рязанская область

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

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РЯЗАНЬ, 27 авг — РИА Новости. Лесные пожары в Рязанской области перешли на торфяники, там работает авиация, заявил журналистам замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, смог от которых идет на соседние регионы, включая Москву и Подмосковье. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на субботу составила почти 19,28 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа.

https://ria.ru/20220826/pozhary-1812422250.html

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рязанская область

московская область (подмосковье)

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