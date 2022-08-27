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Лесные пожары в Рязанской области перешли на торфяники - РИА Новости, 27.08.2022
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Лесные пожары в Рязанской области перешли на торфяники
Лесные пожары в Рязанской области перешли на торфяники - РИА Новости, 27.08.2022
Лесные пожары в Рязанской области перешли на торфяники
Лесные пожары в Рязанской области перешли на торфяники, там работает авиация, заявил журналистам замглавы Минприроды Сергей Аноприенко. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T14:34
2022-08-27T15:31
природные пожары в россии
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
рязанская область
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
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РЯЗАНЬ, 27 авг — РИА Новости. Лесные пожары в Рязанской области перешли на торфяники, там работает авиация, заявил журналистам замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, смог от которых идет на соседние регионы, включая Москву и Подмосковье. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на субботу составила почти 19,28 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа.
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россия
рязанская область
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природные пожары в россии, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), рязанская область, происшествия, московская область (подмосковье), москва
Природные пожары в России, Россия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Рязанская область, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва
14:34 27.08.2022 (обновлено: 15:31 27.08.2022)
 
Лесные пожары в Рязанской области перешли на торфяники

Замглавы Минприроды Аноприенко: лесные пожары в Рязанской области перешли на торфяники

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России во время тушения пожара в Рязанской области
Сотрудники МЧС России во время тушения пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники МЧС России во время тушения пожара в Рязанской области. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 27 авг — РИА Новости. Лесные пожары в Рязанской области перешли на торфяники, там работает авиация, заявил журналистам замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.

"Пожар ушел в торфяники, а в торфяниках достаточно сложно с ним работать, поэтому будем работать с авиацией", — сказал он.

В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, смог от которых идет на соседние регионы, включая Москву и Подмосковье.
По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на субботу составила почти 19,28 тысячи гектаров.
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа.
Самолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС России во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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Природные пожары в РоссииРоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Рязанская областьПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
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