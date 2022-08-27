Рейтинг@Mail.ru
Открытого горения в лесах Рязанской области нет, заявил вице-премьер - РИА Новости, 27.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220827/pozhary-1812523082.html
Открытого горения в лесах Рязанской области нет, заявил вице-премьер
Открытого горения в лесах Рязанской области нет, заявил вице-премьер - РИА Новости, 27.08.2022
Открытого горения в лесах Рязанской области нет, заявил вице-премьер
Открытого горения в лесах Рязанской области нет, вспыхивают очаги внутри сгоревшей территории, но их тут же локализуют, заявил журналистам вице-премьер РФ... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T13:48
2022-08-27T13:48
происшествия
природные пожары в россии
рязанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812417027_0:225:3131:1986_1920x0_80_0_0_cec8ef3a1a184728ee4addfbff17a4ad.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Открытого горения в лесах Рязанской области нет, вспыхивают очаги внутри сгоревшей территории, но их тут же локализуют, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, возглавляющий правкомиссию по ликвидации пожаров."Можно констатировать на сегодняшний день, что пожары там локализованы, потушены. Открытого горения нет. Мы должны понимать, что периодически вспыхивают отдельные очаги внутри уже сгоревшей территории, и они тут же моментально локализуются", - сказал он.По периметру пожара сделали защитную линию в 100 километров, чтобы исключить потенциальную возможность перехода огня дальше, добавил Григоренко.
https://ria.ru/20220827/pozhary-1812496170.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812417027_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_704a9f964da1f581d4e7a1b9a49905fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, природные пожары в россии, рязанская область
Происшествия, Природные пожары в России, Рязанская область
13:48 27.08.2022
 
Открытого горения в лесах Рязанской области нет, заявил вице-премьер

Вице-премьер Григоренко: очаги пожаров в лесах в Рязанской области тут же локализуют

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Открытого горения в лесах Рязанской области нет, вспыхивают очаги внутри сгоревшей территории, но их тут же локализуют, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, возглавляющий правкомиссию по ликвидации пожаров.
"Можно констатировать на сегодняшний день, что пожары там локализованы, потушены. Открытого горения нет. Мы должны понимать, что периодически вспыхивают отдельные очаги внутри уже сгоревшей территории, и они тут же моментально локализуются", - сказал он.
По периметру пожара сделали защитную линию в 100 километров, чтобы исключить потенциальную возможность перехода огня дальше, добавил Григоренко.
Последствие лесного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 11:29
В Рязанской области выросла площадь природных пожаров
 
ПроисшествияПриродные пожары в РоссииРязанская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала