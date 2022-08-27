https://ria.ru/20220827/pozhary-1812523082.html

Открытого горения в лесах Рязанской области нет, заявил вице-премьер

Открытого горения в лесах Рязанской области нет, заявил вице-премьер - РИА Новости, 27.08.2022

Открытого горения в лесах Рязанской области нет, заявил вице-премьер

Открытого горения в лесах Рязанской области нет, вспыхивают очаги внутри сгоревшей территории, но их тут же локализуют, заявил журналистам вице-премьер РФ... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T13:48

2022-08-27T13:48

2022-08-27T13:48

происшествия

природные пожары в россии

рязанская область

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Открытого горения в лесах Рязанской области нет, вспыхивают очаги внутри сгоревшей территории, но их тут же локализуют, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, возглавляющий правкомиссию по ликвидации пожаров."Можно констатировать на сегодняшний день, что пожары там локализованы, потушены. Открытого горения нет. Мы должны понимать, что периодически вспыхивают отдельные очаги внутри уже сгоревшей территории, и они тут же моментально локализуются", - сказал он.По периметру пожара сделали защитную линию в 100 километров, чтобы исключить потенциальную возможность перехода огня дальше, добавил Григоренко.

https://ria.ru/20220827/pozhary-1812496170.html

рязанская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, природные пожары в россии, рязанская область