https://ria.ru/20220827/pozhary-1812523082.html
Открытого горения в лесах Рязанской области нет, заявил вице-премьер
Открытого горения в лесах Рязанской области нет, заявил вице-премьер - РИА Новости, 27.08.2022
Открытого горения в лесах Рязанской области нет, заявил вице-премьер
Открытого горения в лесах Рязанской области нет, вспыхивают очаги внутри сгоревшей территории, но их тут же локализуют, заявил журналистам вице-премьер РФ... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T13:48
2022-08-27T13:48
2022-08-27T13:48
происшествия
природные пожары в россии
рязанская область
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Открытого горения в лесах Рязанской области нет, вспыхивают очаги внутри сгоревшей территории, но их тут же локализуют, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, возглавляющий правкомиссию по ликвидации пожаров."Можно констатировать на сегодняшний день, что пожары там локализованы, потушены. Открытого горения нет. Мы должны понимать, что периодически вспыхивают отдельные очаги внутри уже сгоревшей территории, и они тут же моментально локализуются", - сказал он.По периметру пожара сделали защитную линию в 100 километров, чтобы исключить потенциальную возможность перехода огня дальше, добавил Григоренко.
https://ria.ru/20220827/pozhary-1812496170.html
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, природные пожары в россии, рязанская область
Происшествия, Природные пожары в России, Рязанская область
Открытого горения в лесах Рязанской области нет, заявил вице-премьер
Вице-премьер Григоренко: очаги пожаров в лесах в Рязанской области тут же локализуют
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Открытого горения в лесах Рязанской области нет, вспыхивают очаги внутри сгоревшей территории, но их тут же локализуют, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, возглавляющий правкомиссию по ликвидации пожаров.
"Можно констатировать на сегодняшний день, что пожары там локализованы, потушены. Открытого горения нет. Мы должны понимать, что периодически вспыхивают отдельные очаги внутри уже сгоревшей территории, и они тут же моментально локализуются", - сказал он.
По периметру пожара сделали защитную линию в 100 километров, чтобы исключить потенциальную возможность перехода огня дальше, добавил Григоренко.