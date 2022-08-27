https://ria.ru/20220827/pozhary-1812496170.html

В Рязанской области выросла площадь природных пожаров

В Рязанской области выросла площадь природных пожаров - РИА Новости, 27.08.2022

В Рязанской области выросла площадь природных пожаров

Площадь горящих природных пожаров на территории пяти муниципальных образований в Рязанской области увеличилась за минувшие сутки еще почти на 1,8 тысячи... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T11:29

2022-08-27T11:29

2022-08-27T11:29

происшествия

рязанская область

природные пожары в россии

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Площадь горящих природных пожаров на территории пяти муниципальных образований в Рязанской области увеличилась за минувшие сутки еще почти на 1,8 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на 11.00 мск субботы, площадь горения шести очагов природных пожаров на территории пяти муниципальных образований на территории Рязанской области - 19,28 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что сутками ранее общая площадь всех пожаров в Рязанской области составляла 17,48 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20220826/pozhary-1812340642.html

рязанская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, рязанская область, природные пожары в россии