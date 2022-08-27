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В Рязанской области выросла площадь природных пожаров - РИА Новости, 27.08.2022
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В Рязанской области выросла площадь природных пожаров
В Рязанской области выросла площадь природных пожаров - РИА Новости, 27.08.2022
В Рязанской области выросла площадь природных пожаров
Площадь горящих природных пожаров на территории пяти муниципальных образований в Рязанской области увеличилась за минувшие сутки еще почти на 1,8 тысячи... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T11:29
2022-08-27T11:29
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Площадь горящих природных пожаров на территории пяти муниципальных образований в Рязанской области увеличилась за минувшие сутки еще почти на 1,8 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на 11.00 мск субботы, площадь горения шести очагов природных пожаров на территории пяти муниципальных образований на территории Рязанской области - 19,28 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что сутками ранее общая площадь всех пожаров в Рязанской области составляла 17,48 тысячи гектаров.
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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России
11:29 27.08.2022
 
В Рязанской области выросла площадь природных пожаров

В Рязанской области площадь природных пожаров выросла на 1,8 тысячи гектаров

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПоследствие лесного пожара в Рязанской области
Последствие лесного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Последствие лесного пожара в Рязанской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Площадь горящих природных пожаров на территории пяти муниципальных образований в Рязанской области увеличилась за минувшие сутки еще почти на 1,8 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По состоянию на 11.00 мск субботы, площадь горения шести очагов природных пожаров на территории пяти муниципальных образований на территории Рязанской области - 19,28 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сутками ранее общая площадь всех пожаров в Рязанской области составляла 17,48 тысячи гектаров.
Вертолет противопожарной службы МЧС России во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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ПроисшествияРязанская областьПриродные пожары в России
 
 
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