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В Ивановской области локализовали природный пожар - РИА Новости, 27.08.2022
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В Ивановской области локализовали природный пожар
В Ивановской области локализовали природный пожар - РИА Новости, 27.08.2022
В Ивановской области локализовали природный пожар
Пожарные борются с огнем на площади в 100 га на территории военного лесничества в Ивановской области, на данный момент пожар локализован, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T14:24
2022-08-27T15:24
происшествия
россия
южский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Пожарные борются с огнем на площади в 100 га на территории военного лесничества в Ивановской области, на данный момент пожар локализован, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС."На территории Гороховецкого военного лесничества объявлена локализация пожара на площади 100 га", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы по тушению пожара продолжаются, всего к ним привлекается 195 человек, 35 единиц техники, в том числе от МЧС России 52 человек, 15 единиц техникиКак сообщила пресс-служба, площадь активного горения составляет 10 га, угрозы для населенного пункта Талицы нет, эвакуация не проводится.По данным ГУ МЧС, в регионе накануне был введен режим ЧС на территории Южского района. Действуют ограничения на движение автотранспорта, а также отменен рок-фестиваль "Взлетная полоса".
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россия
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происшествия, россия, южский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Южский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:24 27.08.2022 (обновлено: 15:24 27.08.2022)
 
В Ивановской области локализовали природный пожар

Природный пожар в Ивановской области локализован на площади сто гектаров

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДым от природного пожара
Дым от природного пожара - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дым от природного пожара. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Пожарные борются с огнем на площади в 100 га на территории военного лесничества в Ивановской области, на данный момент пожар локализован, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
"На территории Гороховецкого военного лесничества объявлена локализация пожара на площади 100 га", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по тушению пожара продолжаются, всего к ним привлекается 195 человек, 35 единиц техники, в том числе от МЧС России 52 человек, 15 единиц техники
Как сообщила пресс-служба, площадь активного горения составляет 10 га, угрозы для населенного пункта Талицы нет, эвакуация не проводится.
По данным ГУ МЧС, в регионе накануне был введен режим ЧС на территории Южского района. Действуют ограничения на движение автотранспорта, а также отменен рок-фестиваль "Взлетная полоса".
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ПроисшествияРоссияЮжский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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