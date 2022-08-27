https://ria.ru/20220827/pozhar-1812527421.html
В Ивановской области локализовали природный пожар
В Ивановской области локализовали природный пожар - РИА Новости, 27.08.2022
В Ивановской области локализовали природный пожар
Пожарные борются с огнем на площади в 100 га на территории военного лесничества в Ивановской области, на данный момент пожар локализован, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T14:24
2022-08-27T14:24
2022-08-27T15:24
происшествия
россия
южский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Пожарные борются с огнем на площади в 100 га на территории военного лесничества в Ивановской области, на данный момент пожар локализован, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС."На территории Гороховецкого военного лесничества объявлена локализация пожара на площади 100 га", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы по тушению пожара продолжаются, всего к ним привлекается 195 человек, 35 единиц техники, в том числе от МЧС России 52 человек, 15 единиц техникиКак сообщила пресс-служба, площадь активного горения составляет 10 га, угрозы для населенного пункта Талицы нет, эвакуация не проводится.По данным ГУ МЧС, в регионе накануне был введен режим ЧС на территории Южского района. Действуют ограничения на движение автотранспорта, а также отменен рок-фестиваль "Взлетная полоса".
https://ria.ru/20220827/pozhary-1812462030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, южский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Южский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:24 27.08.2022 (обновлено: 15:24 27.08.2022)
В Ивановской области локализовали природный пожар
Природный пожар в Ивановской области локализован на площади сто гектаров