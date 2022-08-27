https://ria.ru/20220827/pozhar-1812514349.html
Минприроды рассказало о ситуации с пожарами в Рязанской области
Минприроды рассказало о ситуации с пожарами в Рязанской области - РИА Новости, 27.08.2022
Минприроды рассказало о ситуации с пожарами в Рязанской области
Видимая задымленность при тушении пожаров в Рязанской области является результатом метеоусловий и отжигов, выхода за кромки общего очага нет, сообщил на встречи РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T12:40
2022-08-27T12:40
2022-08-27T12:40
рязанская область
московская область (подмосковье)
москва
происшествия
природные пожары в россии
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БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Видимая задымленность при тушении пожаров в Рязанской области является результатом метеоусловий и отжигов, выхода за кромки общего очага нет, сообщил на встречи с журналистами заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко."Та задымленность, что вы видите, это особенности метеоусловий и результат отжигов. Выхода за кромки общего очага нет, все находится под контролем", - сообщил Аноприенко.Он подчеркнул, что ситуация остается под контролем и угрозы населенным пунктам нет, даже Голованово, которое находилось в так называемом эпицентре пройденной огнем площади."Сегодня утром совершали дополнительно облет, высокой степени наблюдается задымленность, но, повторяю, это результат работы Авиалесохраны по вчерашнему отжигу, который они сегодня тоже продолжают делать", - добавил он.В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, смог от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на субботу составляет почти 19,28 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа.
https://ria.ru/20220826/pozhary-1812422250.html
рязанская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рязанская область, московская область (подмосковье), москва, происшествия, природные пожары в россии
Рязанская область, Московская область (Подмосковье), Москва, Происшествия, Природные пожары в России
Минприроды рассказало о ситуации с пожарами в Рязанской области
Минприроды: пожары в Рязанской области не выходят за кромки общего очага
БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Видимая задымленность при тушении пожаров в Рязанской области является результатом метеоусловий и отжигов, выхода за кромки общего очага нет, сообщил на встречи с журналистами заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко.
"Та задымленность, что вы видите, это особенности метеоусловий и результат отжигов. Выхода за кромки общего очага нет, все находится под контролем", - сообщил Аноприенко.
Он подчеркнул, что ситуация остается под контролем и угрозы населенным пунктам нет, даже Голованово, которое находилось в так называемом эпицентре пройденной огнем площади.
"Сегодня утром совершали дополнительно облет, высокой степени наблюдается задымленность, но, повторяю, это результат работы Авиалесохраны по вчерашнему отжигу, который они сегодня тоже продолжают делать", - добавил он.
В лесах Рязанской области
бушуют лесные пожары, смог от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область
и Москву
. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на субботу составляет почти 19,28 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа.