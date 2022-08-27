https://ria.ru/20220827/pozhar-1812514349.html

Минприроды рассказало о ситуации с пожарами в Рязанской области

Минприроды рассказало о ситуации с пожарами в Рязанской области - РИА Новости, 27.08.2022

Минприроды рассказало о ситуации с пожарами в Рязанской области

Видимая задымленность при тушении пожаров в Рязанской области является результатом метеоусловий и отжигов, выхода за кромки общего очага нет, сообщил на встречи РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T12:40

2022-08-27T12:40

2022-08-27T12:40

рязанская область

московская область (подмосковье)

москва

происшествия

природные пожары в россии

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БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Видимая задымленность при тушении пожаров в Рязанской области является результатом метеоусловий и отжигов, выхода за кромки общего очага нет, сообщил на встречи с журналистами заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко."Та задымленность, что вы видите, это особенности метеоусловий и результат отжигов. Выхода за кромки общего очага нет, все находится под контролем", - сообщил Аноприенко.Он подчеркнул, что ситуация остается под контролем и угрозы населенным пунктам нет, даже Голованово, которое находилось в так называемом эпицентре пройденной огнем площади."Сегодня утром совершали дополнительно облет, высокой степени наблюдается задымленность, но, повторяю, это результат работы Авиалесохраны по вчерашнему отжигу, который они сегодня тоже продолжают делать", - добавил он.В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, смог от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на субботу составляет почти 19,28 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа.

https://ria.ru/20220826/pozhary-1812422250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

рязанская область, московская область (подмосковье), москва, происшествия, природные пожары в россии