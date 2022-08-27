https://ria.ru/20220827/pozhar-1812504003.html
В Праге загорелось здание Центрального военного госпиталя
В Праге загорелось здание Центрального военного госпиталя - РИА Новости, 27.08.2022
В Праге загорелось здание Центрального военного госпиталя
Пожарные тушат огонь в одном из зданий Центрального военного госпиталя в Праге, персонал и больные своевременно эвакуированы, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T12:05
2022-08-27T12:05
2022-08-27T12:06
в мире
вацлав гавел
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милош земан
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ПРАГА, 27 авг – РИА Новости. Пожарные тушат огонь в одном из зданий Центрального военного госпиталя в Праге, персонал и больные своевременно эвакуированы, сообщил журналистам представитель управления пожарной охраны Мартин Кавка."Пожарные работают над тушением огня под крышей павильона А5, в котором расположено отделение неврологии, включая палаты для больных. Персонал и больные были своевременно из здания эвакуированы, пострадавших нет", - заявил Кавка.Центральный военный госпиталь является одним из ведущих медицинских учреждений Чехии. Здесь проходили лечение все президенты республики постсоциалистического периода – Вацлав Гавел, Вацлав Клаус, а также нынешний – Милош Земан.
https://ria.ru/20220827/pozhar-1812489515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вацлав гавел, вацлав клаус, милош земан, чехия
В мире, Вацлав Гавел, Вацлав Клаус, Милош Земан, Чехия
12:05 27.08.2022 (обновлено: 12:06 27.08.2022)
В Праге загорелось здание Центрального военного госпиталя
В Праге загорелось здание Центрального военного госпиталя, люди эвакуированы