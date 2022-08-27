https://ria.ru/20220827/pozhar-1812504003.html

В Праге загорелось здание Центрального военного госпиталя

В Праге загорелось здание Центрального военного госпиталя - РИА Новости, 27.08.2022

В Праге загорелось здание Центрального военного госпиталя

Пожарные тушат огонь в одном из зданий Центрального военного госпиталя в Праге, персонал и больные своевременно эвакуированы, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T12:05

2022-08-27T12:05

2022-08-27T12:06

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ПРАГА, 27 авг – РИА Новости. Пожарные тушат огонь в одном из зданий Центрального военного госпиталя в Праге, персонал и больные своевременно эвакуированы, сообщил журналистам представитель управления пожарной охраны Мартин Кавка."Пожарные работают над тушением огня под крышей павильона А5, в котором расположено отделение неврологии, включая палаты для больных. Персонал и больные были своевременно из здания эвакуированы, пострадавших нет", - заявил Кавка.Центральный военный госпиталь является одним из ведущих медицинских учреждений Чехии. Здесь проходили лечение все президенты республики постсоциалистического периода – Вацлав Гавел, Вацлав Клаус, а также нынешний – Милош Земан.

https://ria.ru/20220827/pozhar-1812489515.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вацлав гавел, вацлав клаус, милош земан, чехия