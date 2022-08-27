https://ria.ru/20220827/pogoda-1812478957.html

В Москве объявили оранжевый уровень опасности погоды

В Москве объявили оранжевый уровень опасности погоды - РИА Новости, 27.08.2022

В Москве объявили оранжевый уровень опасности погоды

Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T09:08

2022-08-27T09:08

2022-08-27T09:08

московская область (подмосковье)

природные пожары в россии

общество

погода

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о пожарной опасности пятого класса в столице и Подмосковье действует до 23.00 28 августа.

https://ria.ru/20220826/pozhar-1812442470.html

московская область (подмосковье)

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), природные пожары в россии, общество, погода