https://ria.ru/20220827/pogoda-1812478957.html
В Москве объявили оранжевый уровень опасности погоды
В Москве объявили оранжевый уровень опасности погоды - РИА Новости, 27.08.2022
В Москве объявили оранжевый уровень опасности погоды
Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T09:08
2022-08-27T09:08
2022-08-27T09:08
московская область (подмосковье)
природные пожары в россии
общество
погода
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о пожарной опасности пятого класса в столице и Подмосковье действует до 23.00 28 августа.
https://ria.ru/20220826/pozhar-1812442470.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), природные пожары в россии, общество, погода
Московская область (Подмосковье), Природные пожары в России, Общество, Погода
В Москве объявили оранжевый уровень опасности погоды
В Москве объявили оранжевый уровень опасности погоды из-за риска возгораний