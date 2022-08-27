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В Москве объявили оранжевый уровень опасности погоды - РИА Новости, 27.08.2022
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В Москве объявили оранжевый уровень опасности погоды
В Москве объявили оранжевый уровень опасности погоды - РИА Новости, 27.08.2022
В Москве объявили оранжевый уровень опасности погоды
Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T09:08
2022-08-27T09:08
московская область (подмосковье)
природные пожары в россии
общество
погода
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о пожарной опасности пятого класса в столице и Подмосковье действует до 23.00 28 августа.
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Варвара Скокшина
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московская область (подмосковье), природные пожары в россии, общество, погода
Московская область (Подмосковье), Природные пожары в России, Общество, Погода
09:08 27.08.2022
 
В Москве объявили оранжевый уровень опасности погоды

В Москве объявили оранжевый уровень опасности погоды из-за риска возгораний

© РИА НовостиГарь и задымленность на северо-востоке Москвы
Гарь и задымленность на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости
Гарь и задымленность на северо-востоке Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении.
Борьба с лесными пожарами - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 22:40
В Ярославской области потушили лесной пожар
Предупреждение о пожарной опасности пятого класса в столице и Подмосковье действует до 23.00 28 августа.
 
Московская область (Подмосковье)Природные пожары в РоссииОбществоПогода
 
 
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