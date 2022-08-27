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На северо-востоке Москвы перекрыли движение из-за угрозы падения крана - РИА Новости, 27.08.2022
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На северо-востоке Москвы перекрыли движение из-за угрозы падения крана
На северо-востоке Москвы перекрыли движение из-за угрозы падения крана - РИА Новости, 27.08.2022
На северо-востоке Москвы перекрыли движение из-за угрозы падения крана
Движение перекрыто на северо-востоке Москвы на улице Руставели из-за угрозы падения башенного крана, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T20:02
2022-08-27T20:02
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Движение перекрыто на северо-востоке Москвы на улице Руставели из-за угрозы падения башенного крана, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.В субботу вечером в столичном главке МЧС информировали, что человек погиб на стройплощадке на северо-востоке Москвы при установке башенного крана. По данным спасателей, идут аварийно-спасательные работы по эвакуации других рабочих с крана."В связи с угрозой падения башенного крана на улице Руставели д. 14 перекрыто движение по улице Добролюбова в районе ЧС", - говорится в сообщении.Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:02 27.08.2022
 
На северо-востоке Москвы перекрыли движение из-за угрозы падения крана

В Москве на улице Руставели перекрыли движение из-за угрозы падения башенного крана

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБашенный кран
Башенный кран - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Башенный кран. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Движение перекрыто на северо-востоке Москвы на улице Руставели из-за угрозы падения башенного крана, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
В субботу вечером в столичном главке МЧС информировали, что человек погиб на стройплощадке на северо-востоке Москвы при установке башенного крана. По данным спасателей, идут аварийно-спасательные работы по эвакуации других рабочих с крана.
"В связи с угрозой падения башенного крана на улице Руставели д. 14 перекрыто движение по улице Добролюбова в районе ЧС", - говорится в сообщении.
Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут.
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