https://ria.ru/20220827/perekrytie-1812608249.html

На северо-востоке Москвы перекрыли движение из-за угрозы падения крана

На северо-востоке Москвы перекрыли движение из-за угрозы падения крана - РИА Новости, 27.08.2022

На северо-востоке Москвы перекрыли движение из-за угрозы падения крана

Движение перекрыто на северо-востоке Москвы на улице Руставели из-за угрозы падения башенного крана, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T20:02

2022-08-27T20:02

2022-08-27T20:02

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Движение перекрыто на северо-востоке Москвы на улице Руставели из-за угрозы падения башенного крана, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.В субботу вечером в столичном главке МЧС информировали, что человек погиб на стройплощадке на северо-востоке Москвы при установке башенного крана. По данным спасателей, идут аварийно-спасательные работы по эвакуации других рабочих с крана."В связи с угрозой падения башенного крана на улице Руставели д. 14 перекрыто движение по улице Добролюбова в районе ЧС", - говорится в сообщении.Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут.

https://ria.ru/20220523/kran-1790108755.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)