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Украинские войска обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке
Украинские войска обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке - РИА Новости, 27.08.2022
Украинские войска обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке
Прилеты снарядов при обстреле Горловки со стороны украинских войск зафиксированы на территории химического концерна "Стирол", сообщает мэр Горловки Иван... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T21:47
2022-08-27T21:47
2022-08-27T21:47
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
калининский район
донецк (днр)
стирол
иван приходько
украина
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Прилеты снарядов при обстреле Горловки со стороны украинских войск зафиксированы на территории химического концерна "Стирол", сообщает мэр Горловки Иван Приходько."Вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских террористов зафиксированы прилёты вражеских снарядов на территории ГП "Стирол" и по посёлку Михайловка. Без электроэнергии ряд населённых пунктов Горловки. Подробности выясняем", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220827/zaes-1812516974.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Украинские войска обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке
Мэр Горловки Приходько: украинские войска обстреляли химический концерн "Стирол"