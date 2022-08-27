https://ria.ru/20220827/moryaki-1812562044.html

На Украине морякам разрешили выезжать за границу с согласия военкомата

На Украине морякам разрешили выезжать за границу с согласия военкомата - РИА Новости, 27.08.2022

На Украине морякам разрешили выезжать за границу с согласия военкомата

Украинские моряки смогут выезжать за границу Украины, предварительно согласовав выезд с военкоматом, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T16:36

2022-08-27T16:36

2022-08-27T16:36

в мире

владимир зеленский

украина

денис шмыгаль

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украинские моряки смогут выезжать за границу Украины, предварительно согласовав выезд с военкоматом, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль."Моряки будут иметь возможность пересекать границу исключительно по согласованию с территориальным центром комплектования... Выезжать за границу будет разрешено мужчинам, являющимся членами экипажей морских и речных судов и продолжающим работу на судах", - говорится в сообщении в Telegram-канале Шмыгаля.Отмечается, что выезд будет разрешен также студентам и курсантам, которые проходят практику на кораблях.На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

https://ria.ru/20220827/verbovka-1812459172.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, украина, денис шмыгаль