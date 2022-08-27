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На Украине морякам разрешили выезжать за границу с согласия военкомата
На Украине морякам разрешили выезжать за границу с согласия военкомата - РИА Новости, 27.08.2022
На Украине морякам разрешили выезжать за границу с согласия военкомата
Украинские моряки смогут выезжать за границу Украины, предварительно согласовав выезд с военкоматом, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T16:36
2022-08-27T16:36
2022-08-27T16:36
в мире
владимир зеленский
украина
денис шмыгаль
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украинские моряки смогут выезжать за границу Украины, предварительно согласовав выезд с военкоматом, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль."Моряки будут иметь возможность пересекать границу исключительно по согласованию с территориальным центром комплектования... Выезжать за границу будет разрешено мужчинам, являющимся членами экипажей морских и речных судов и продолжающим работу на судах", - говорится в сообщении в Telegram-канале Шмыгаля.Отмечается, что выезд будет разрешен также студентам и курсантам, которые проходят практику на кораблях.На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
https://ria.ru/20220827/verbovka-1812459172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, денис шмыгаль
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Денис Шмыгаль
На Украине морякам разрешили выезжать за границу с согласия военкомата
Премьер Украины Шмыгаль: моряки смогут выезжать за границу, согласовав выезд с военкоматом