https://ria.ru/20220827/meksika-1812458684.html

Мексика нарастила импорт из России

Мексика нарастила импорт из России - РИА Новости, 27.08.2022

Мексика нарастила импорт из России

Мексиканские импортеры с января по июнь ввезли из России товаров на 1,193 миллиарда долларов, а июнь стал вторым в истории месяцем по объему поставок, следует... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T03:33

2022-08-27T03:33

2022-08-27T05:09

экономика

россия

мексика

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МЕХИКО, 27 авг - РИА Новости. Мексиканские импортеры с января по июнь ввезли из России товаров на 1,193 миллиарда долларов, а июнь стал вторым в истории месяцем по объему поставок, следует из данных Банка Мексики.Согласно Системе экономической информации ЦБ Мексики, объем поставок из России в июне превысил 275 миллионов долларов, больше страна закупила лишь в мае 2021 года (283,9 миллиона).За первое полугодие 2022 года объем импорта из России составил 1,193 миллиарда долларов что на 20,85% больше прошлогоднего показателя (987,6 миллиона).Россия является основным международным поставщиком удобрений в Мексику с долей около четверти всего импорта азотных и смешанных азотных, фосфорных и калийных удобрений. Другие важные статьи импорта из России - стальной прокат, алюминий и синтетический каучук.Торговый баланс в 2022 году претерпел существенные изменения - мексиканский экспорт упал с 70 миллионов в феврале до 1,3 миллиона долларов США в июне текущего года, таким образом, на импорт приходится теперь более 99% товарооборота с Россией. Основными статьями мексиканского экспорта в Россию в 2021 году выступали автомобили, автозапчасти, мобильные и стационарные телефоны и медный лом.

https://ria.ru/20220708/matvienko-1801270002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, мексика