https://ria.ru/20220827/meksika-1812458684.html
Мексика нарастила импорт из России
Мексика нарастила импорт из России - РИА Новости, 27.08.2022
Мексика нарастила импорт из России
Мексиканские импортеры с января по июнь ввезли из России товаров на 1,193 миллиарда долларов, а июнь стал вторым в истории месяцем по объему поставок, следует... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T03:33
2022-08-27T03:33
2022-08-27T05:09
экономика
россия
мексика
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МЕХИКО, 27 авг - РИА Новости. Мексиканские импортеры с января по июнь ввезли из России товаров на 1,193 миллиарда долларов, а июнь стал вторым в истории месяцем по объему поставок, следует из данных Банка Мексики.Согласно Системе экономической информации ЦБ Мексики, объем поставок из России в июне превысил 275 миллионов долларов, больше страна закупила лишь в мае 2021 года (283,9 миллиона).За первое полугодие 2022 года объем импорта из России составил 1,193 миллиарда долларов что на 20,85% больше прошлогоднего показателя (987,6 миллиона).Россия является основным международным поставщиком удобрений в Мексику с долей около четверти всего импорта азотных и смешанных азотных, фосфорных и калийных удобрений. Другие важные статьи импорта из России - стальной прокат, алюминий и синтетический каучук.Торговый баланс в 2022 году претерпел существенные изменения - мексиканский экспорт упал с 70 миллионов в феврале до 1,3 миллиона долларов США в июне текущего года, таким образом, на импорт приходится теперь более 99% товарооборота с Россией. Основными статьями мексиканского экспорта в Россию в 2021 году выступали автомобили, автозапчасти, мобильные и стационарные телефоны и медный лом.
https://ria.ru/20220708/matvienko-1801270002.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, мексика
Экономика, Россия, Мексика
03:33 27.08.2022 (обновлено: 05:09 27.08.2022)
Мексика нарастила импорт из России
Мексика в первом полугодии нарастила импорт из России на 20 процентов
МЕХИКО, 27 авг - РИА Новости. Мексиканские импортеры с января по июнь ввезли из России товаров на 1,193 миллиарда долларов, а июнь стал вторым в истории месяцем по объему поставок, следует из данных Банка Мексики.
Согласно Системе экономической информации ЦБ Мексики
, объем поставок из России
в июне превысил 275 миллионов долларов, больше страна закупила лишь в мае 2021 года (283,9 миллиона).
За первое полугодие 2022 года объем импорта из России составил 1,193 миллиарда долларов что на 20,85% больше прошлогоднего показателя (987,6 миллиона).
Россия является основным международным поставщиком удобрений в Мексику с долей около четверти всего импорта азотных и смешанных азотных, фосфорных и калийных удобрений. Другие важные статьи импорта из России - стальной прокат, алюминий и синтетический каучук.
Торговый баланс в 2022 году претерпел существенные изменения - мексиканский экспорт упал с 70 миллионов в феврале до 1,3 миллиона долларов США в июне текущего года, таким образом, на импорт приходится теперь более 99% товарооборота с Россией. Основными статьями мексиканского экспорта в Россию в 2021 году выступали автомобили, автозапчасти, мобильные и стационарные телефоны и медный лом.