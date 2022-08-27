https://ria.ru/20220827/lepestok-1812633132.html

Украинские войска рассыпали мины "Лепесток" в Ленинском районе Донецка

Украинские войска рассыпали мины "Лепесток" в Ленинском районе Донецка - РИА Новости, 27.08.2022

Украинские войска рассыпали мины "Лепесток" в Ленинском районе Донецка

Украинские войска рассыпали противопехотные мины ПФМ-1 в Ленинском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T22:17

2022-08-27T22:17

2022-08-27T22:17

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска рассыпали противопехотные мины ПФМ-1 в Ленинском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808812315.html

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в мире, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины