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Украинские войска рассыпали мины "Лепесток" в Ленинском районе Донецка
Украинские войска рассыпали мины "Лепесток" в Ленинском районе Донецка - РИА Новости, 27.08.2022
Украинские войска рассыпали мины "Лепесток" в Ленинском районе Донецка
Украинские войска рассыпали противопехотные мины ПФМ-1 в Ленинском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T22:17
2022-08-27T22:17
2022-08-27T22:17
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска рассыпали противопехотные мины ПФМ-1 в Ленинском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска рассыпали мины "Лепесток" в Ленинском районе Донецка
В ДНР сообщили, что украинские войска рассыпали мины "Лепесток" в Ленинском районе Донецка